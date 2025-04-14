中國加速「收割」早產兒做器捐？馮睎乾揭醫師得意推銷「貨源充足」

圖為中國東部江蘇省一間醫院內護理師正在照顧新生兒。（法新社）

2025/04/14 11:25

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國早產兒被摘腎做器官移植傳聞震驚外界，香港作家馮睎乾指出，湖南一間醫院早在2018年便發表論文，有關內容令人傻眼：醫師以推銷員口吻，用「Fortunately」（幸運的是）作開場白，自鳴得意地將中國嬰兒死亡數量之高，當作「貨源」充足的利好條件，藉此展示中國器官移植業有光明前景。

台灣歌手Tank（本名呂建忠）去年底在杭州進行「心肝同期聯合移植」手術，近日在微博高調「感謝祖國」，馮睎乾13日在臉書寫道，（Tank）貼文中刻意寫自己去年在「台灣省的高雄市和台北市」巡演，「相信大家都明白這篇『感謝文』的用意是什麼了。」

請繼續往下閱讀...

據Tank所說，他接受的心和肝均來自一名「腦死亡大愛者」。在台灣，心肝要同時配對成功，機率十分渺茫，「但Tank到中國短短一兩個月就獲配對了」，「很難不令人聯想到Tank的新心肝來源。」

馮睎乾找出湖南「中南大學湘雅二醫院」2018年在《美國移植雜誌》（American Journal of Transplantation）發表一篇論文，同樣關於從體重極輕的嬰兒身上抽取雙腎進行移植。「內文有一段好像若無其事的話，完全令我看傻了眼，以下是一字不改的引述：

“Fortunately, infant donation for organ transplantation in China has the potential to expand the donor pool. China has a large population with an infant mortality rate of 1.393%, which offers a large number of potential donors. Young parents are also more receptive to organ donation because they are less beholden to traditional Chinese cultural restraints. These factors have led to a higher rate of infant organ donation than adult organ donation. Improving the utilization of renal grafts from infant donors can narrow the gap between organ supply and demand.”

中譯如下：幸運的是，在中國的嬰兒器官捐贈移植，有望擴大捐贈群體。中國人口眾多，嬰兒死亡率高達1.393%，這提供了大量的潛在捐贈者。年輕父母也更容易接受器官捐獻，因為他們較少受到中國傳統文化的束縛。這些因素導致嬰兒器官捐贈率高於成人器官捐贈率。提高嬰兒腎臟移植的使用率，可以縮小器官供需缺口。」

馮睎乾表示，「起首的那個『Fortunately』簡直觸目驚心——中國論文的數據可以做假，但語調態度一定是真的。試想，是在什麼樣的文化沾染下，一群醫師才會以推銷員口吻，用『Fortunately』作開場白，將中國嬰兒死亡數量之高視為『貨源』充足的利好因素，藉此展示自己國家的器官移植業有光明前景呢？你看他們公開發表論文時，也可以毫不掩飾地自鳴得意，那種口吻，彷彿嬰兒只是原材料，死得越多那個『工業』就越興旺，就知道實際操作只會更陰暗。」

馮睎乾質疑，「以嬰兒器官進行移植，英、美等西方國家都有，但比例甚低，早產嬰更少之又少。中國在這方面真可謂『超英趕美』，難怪沾沾自喜。許多年來，他們致力研究『收割』體重超輕的嬰兒，是否為了加快『養殖』速度呢？」

馮睎乾說，事件令人想起北一女教師區桂芝曾批評台灣教育「去中國化」、沒有「廉恥」，「但看看現在台灣各界對這篇『早產嬰雙腎移植』論文的反應，就知道哪個地方的文化更缺乏道德、更寡廉鮮恥了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法