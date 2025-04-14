宇宙級拉扯！鄰近星系小麥哲倫雲正被「大鄰居」撕裂中

VISTA 望遠鏡以紅外線視角拍攝的小麥哲倫星雲（SMC），不受塵埃遮蔽，內部恆星清晰可見。（圖：ESO/VISTA VMC）

2025/04/14 09:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本名古屋大學天文學家最新研究發現，鄰近銀河系的矮星系「小麥哲倫星雲」（ SMC）正被其較大的伴星系「大麥哲倫星雲」（ LMC）的強大重力拉扯撕裂。這項突破性發現顛覆了對星系互動與演化的傳統認知，提供了一扇窺探宇宙早期星系形成過程的珍貴窗口。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，由中野智也與立原研悟兩位學者帶領的團隊，針對SMC內約7000顆大質量恆星的運動軌跡進行精密分析。這些恆星質量超過太陽8倍，壽命僅數百萬年，最終以超新星爆炸告終，其分布標誌著富含氫氣的恆星形成活躍區。憑藉SMC與地球相對較近的優勢，研究人員得以清晰追蹤這些恆星的動態。

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分析結果令人震驚。團隊觀察到，SMC兩側的恆星朝相反方向移動：一部分朝LMC靠近，另一部分則遠離LMC，彷彿被無形巨手撕開。這顯示LMC的重力正對SMC施加強烈擾動，甚至可能逐步瓦解其結構。立原研悟坦言，初見結果時曾懷疑分析有誤，但反覆驗證後確認這一現象真實無疑。

更出人意料的是，這些恆星未展現整體旋轉運動。一般而言，年輕大質量恆星的運動應與其誕生的星際氣體雲一致，呈現旋轉模式。然而，SMC內的恆星卻無此規律，暗示其內部氣體同樣缺乏旋轉。這與銀河系中恆星與氣體同步旋轉的情形形成鮮明對比。中野智也指出，若SMC確實不旋轉，過去基於旋轉假設估算的質量及其與銀河系、LMC的互動歷史恐需全面修正，進而改寫這三者間數十億年的「三體互動」故事。

這項發現的意義遠超麥哲倫星雲系統。SMC因其低金屬豐度（重元素含量少）與較弱引力，被視為研究宇宙「嬰兒期」的理想模板。觀測SMC與LMC的互動，宛如回溯數十億年前早期星系演化的關鍵過程，為理解星系如何在宇宙時空中成長提供線索。立原研悟補充，受限於無法俯瞰自身銀河系，SMC與LMC成為觀察鄰近星系恆星運動的絕佳窗口，串聯起恆星形成與星系整體動態的關聯。

研究成果已刊登於《天文物理學期刊增刊》（The Astrophysical Journal Supplement Series），為星系互動的動態研究提供了重要洞見，並豐富了我們對宇宙演化的理解。

小麥哲倫星雲（SMC）大質量恆星速度向量圖。箭頭顏色顯示運動方向：紅色主要朝向大麥哲倫星雲（LMC），淺藍色則遠離，顯示 SMC 正被 LMC 的重力撕裂。 （圖：Satoya Nakano）

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