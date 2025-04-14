太空史寫新頁！全女性機組出征藍色起源 凱蒂佩芮將成首位登宇宙歌手

藍色起源公司將於美國東部時間4月14日（星期一）上午9時30分，從德州西部范霍恩基地發射一趟歷史性亞軌道太空飛行，這將是自1963年以來首度由全女性組成的太空飛行團隊。（圖翻攝自IG/@katyperry、法新社，本報合成）

2025/04/14 10:18

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍色起源（Blue Origin）公司將於美國東部時間4月14日（星期一）上午9時30分，從德州西部范霍恩（Van Horn）基地發射一趟歷史性亞軌道太空飛行，這將是自1963年以來首度由全女性組成的太空飛行團隊。

綜合外媒報導，本次搭乘新謝波德（New Shepard）31號火箭與太空艙的六位女性乘客中，最受矚目的是美國流行樂壇巨星凱蒂佩芮（Katy Perry）與亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的未婚妻、藍色起源高層桑切斯（Lauren Sánchez）。凱蒂佩芮幽默表示：「太空終於要變得光彩奪目了！如果我可以把我的魅力帶上去，我一定會這麼做。」她的個人徽章是一朵煙火，呼應其熱門歌曲形象。

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此次飛行還包括《CBS今晨》主持人蓋爾金（Gayle King）、科學家兼民權倡議者阿曼達·阮（Amanda Nguyen）、前NASA火箭科學家艾莎·鮑伊（Aisha Bowe），以及知名電影製片人克莉安·弗林（Kerianne Flynn）。這六位女性將進行一次預計約10至11分鐘的短程太空旅程，火箭將加速至超過三倍音速，飛行至約62英里（約100公里）高空，超越國際公認的太空分界卡門線（Kármán Line），讓乘客在太空邊緣體驗數分鐘的失重狀態。

新謝波德系統以美國首位太空人艾倫·謝波德（Alan Shepard）命名，屬於全自動駕駛系統，艙內無人操作，這次是其第11次載人任務。此次飛行服也成為話題焦點，由桑切斯與時尚品牌Monse的兩位設計師加西亞（Fernando Garcia）與金（Laura Kim）共同打造。深藍色連身服融入NASA徽章、乘客姓名布章與藍色起源標誌，並採用喇叭褲管設計，左腿底部有白色羽毛點綴，象徵藍色起源的標誌性圖騰。

此次任務的歷史意義重大。自1963年蘇聯女太空人捷列什科娃（Valentina Tereshkova）單獨完成長達三天的軌道飛行後，這是首次由全女性組成的太空團隊。不過，這次屬於亞軌道飛行，並不進入地球軌道。機組人員已於週六抵達發射基地進行準備，並拍攝身穿訂製太空服的團體照。

據報導，新謝波德的票價可能高達數十萬美元，藍色起源並未透露此次乘客是否自費參與。除了感受失重、欣賞地球景色外，部分乘客也將與科學機構合作，進行簡單的太空實驗，為人類未來進一步探索宇宙積累經驗。

其中最受矚目的是美國流行樂壇巨星凱蒂佩芮，他也對此次太空飛行幽默表示：「太空終於要變得光彩奪目了！如果我可以把我的魅力帶上去，我一定會這麼做。」（圖翻攝自IG/@katyperry）

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