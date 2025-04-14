川普體檢報告曝光！ 白宮醫師：他完全適合履行總統職責

白宮13日公布美國總統川普的健康檢查結果。（路透）

2025/04/14 09:23

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕白宮13日公布美國總統川普的健康檢查結果，白宮醫師巴巴貝拉（Sean Barbabella）表示，川普積極的生活方式為他自身健康做出重大貢獻，「完全適合」履行最高統帥職責。

根據《美聯社》報導，川普6月14日將迎來79歲生日，在體檢報告中，川普身高190.5公分，體重約101.6公斤，比4年多前的110.6公斤下降不少；川普的BMI（身體質量指數）從30.5降到28；血壓為128/74，靜止心率為62。

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此外，川普也參與評估認知功能障礙的「蒙特婁認知評估」（MoCA）測驗，滿分30分中獲得26分或以上即為「正常」，川普獲得30分滿分。川普笑說，他認為他「考試」考得很好，「整體來說我覺得自己的狀態非常好。有一顆健康的心，也有一個好靈魂，非常好的靈魂」。川普也接受了憂鬱與焦慮症狀的測驗，並在相關問卷評估中取得「正常」分數。

川普包括眼睛、頭部、耳朵、鼻子和喉嚨在內的各身體系統檢查結果均正常，唯獨右耳上留下去年暗殺事件留下的疤痕。巴巴貝拉在關於川普健檢的備忘錄中寫道，川普的健康狀況「極佳」，包括心臟、肺、神經系統和整體身體機能都很強，強調川普「完全有能力履行三軍統帥與國家元首的職責」。

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