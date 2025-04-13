不向川普屈服 路透：中國進入「戰時步調」對抗美國關稅戰

全球經濟因美中爆發關稅戰前景不明。（路透）

2025/04/13 22:26

〔編譯林家宇／綜合報導〕中國面對美國總統川普的龐大關稅無意退讓，甚至祭出125％報復性關稅。「路透」13日披露，中國已推動政府官員進入「戰時步調」，同時下令外交人員主動出擊，由內到外對抗與美國的關稅戰。

中國外交官員在過去數月試圖與白宮建立高層級溝通管道，爭取當局所謂的「雙贏」貿易關係。但在2日「解放日」川普公布全球性對等關稅後，北京立場轉為強硬。路透訪問多名美中官員、外交官和學者後報導，中國應對貿易戰的「戰時姿態」，包括下令外交事務及商務部門人員取消休假，手機全天候保持暢通；強化對美事務部門；與其他被川普關稅鎖定的政府，包括美國在歐洲的長期盟友、日本和南韓等接洽尋求合作。

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報導指出，川普第一任期間，中國尚能透過時任駐美大使崔天凱與川普女婿庫希納（Jared Kushner），做為美中高層交流主要管道，但這類關係到了川普第二任期不復存在，中方甚至不確定誰能代表川普協商雙邊事務。不僅如此，現任駐美大使謝鋒無法與川普重要盟友、全球首富馬斯克建立關係；外交部長王毅也試圖與國務卿魯比歐和國家安全顧問瓦爾茲會晤，皆未能如願。

北京官員指出，中國外交部近期召集多名駐外官員返國召開特別會議，協調應對機制。在致他國政府的信函中，中國提及自身立場及各國團結一致的必要性，並向部分20國集團（G20）成員國示意發表聯合聲明，支持多邊貿易體系。不過，中方並未論及處理中國產能過剩、補貼政策和不公平貿易等其他國家也感到擔憂的現象。

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