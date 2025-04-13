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    交友軟體變調！美國女子用Tinder買凶 殺前男友和女兒

    一名美國女子因透過TINDER買凶遭到起訴。（擷取自IG）

    一名美國女子因透過TINDER買凶遭到起訴。（擷取自IG）

    2025/04/13 23:11

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一名女子被控試圖透過交友軟體Tinder「配對」殺手，計畫謀殺她的前男友––一名費城警察––以及對方19歲女兒。她不僅開出1萬2000美元（約新台幣39萬元）的報價，還親手交出500美元訂金，結果沒想到對方竟是警方線人，讓她當場遭逮。

    綜合外媒報導，嫌犯為新澤西州一名26歲女子賈桂琳（Jaclyn Diiorio），她在Tinder上與一名男子「配對」後便開始商談買凶計畫，並聲稱願意支付1萬2000美元讓對方幹掉她57歲的前男友與其女兒。對話過程中她毫不掩飾動機，最後在親手交出500美元訂金時遭警方逮捕，儘管過程離奇得像電影情節，卻是真人真事。

    檢方指出，這並非她首次密謀行凶，過去她就曾有類似企圖，並非一時衝動。她落網時身上還帶有一瓶撕去標籤的藥丸，疑似為管制藥物。她目前被控兩項一級謀殺未遂罪、一項謀殺共謀罪與一項三級毒品持有罪，法官已裁定不得保釋。

    此案由卡姆登郡（Camden County）檢方調查，下一場開庭預定6月11日登場。嫌犯目前仍遭羈押，等候進一步審理。

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