香港民主黨獲黨員授權啟動解散程序 政治自由持續限縮

香港民主黨主席羅健熙宣布，逾9成黨員支持跟進解散事宜。（路透）

2025/04/13 21:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港最大民主派政黨民主黨13日獲黨員授權啟動解散程序，此舉被視為北京當局持續打壓異議聲浪下，香港政治自由進一步萎縮的顯著指標。民主黨主席羅健熙表示，超過9成投票黨員支持中央委員會著手解散程序，最終表決可望於數月內進行。

美聯社報導，根據黨內資深成員透露，部分成員曾接獲警告，若政黨拒絕解散將面臨後果。此發展肇因於2019年「反送中」示威後，中國實施《香港國安法》，大規模起訴香港社運人士，並修改選舉制度排除非「愛國者」參選。目前民主黨多名前立法會議員已身陷囹圄，且自2020年起不再參與選舉。

請繼續往下閱讀...

成立於1994年的民主黨，曾是香港政壇重要溫和派力量，其協商路線曾使政改提案納入2010年政府方案。該黨成員包含被譽為「香港民主之父」的李柱銘（Martin Lee）、前支聯會主席何俊仁（Albert Ho），以及資深媒體人轉型社運的劉慧卿（Emily Lau）。

相較於已解散的公民黨與主辦六四燭光晚會的支聯會，民主黨成為《國安法》實施後少數仍發聲的民間團體。副主席莫建成指出，完整解散程序可能需時超過一年。週日會議吸引110名黨員親自或委託投票，劉慧卿與前議員李華明皆現身會場。

創黨元老、前主席楊森對解散決議深表遺憾。他強調「一國兩制」仍是香港最佳制度選擇，認為兼具開放社會與多元文化的政治體制，不僅有利本地發展，亦能促進中國經濟成長。「經歷過法治與政治開放的香港市民不會輕言放棄」，楊森預言：「爭取民主的政治文化將以和平理性方式延續。」

羅健熙則坦言，當前政治環境與社會氛圍促使此決策，除非情勢出現重大變化，否則既有傾向將持續至下次會員大會。儘管啟動解散程序，該黨仍將維持運作至最終表決。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法