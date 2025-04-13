習近平將到訪！越南、馬來西亞、柬埔寨既期待又害怕

習近平（左）為了應對川普（右）對中國的關稅施壓，準備出訪拉攏東南亞3國。（法新社）

2025/04/13 20:38

〔編譯孫宇青／綜合報導〕隨著美中貿易戰日漸升溫，中國國家主席習近平14日起一連訪問越南、馬來西亞和柬埔寨，試圖穩固中國與東南亞的貿易關係，減少中國輸美產品被徵收高關稅的衝擊。然而，《紐約時報》13日指出，儘管習近平亟欲施展「魅力攻勢」，但這些國家一方面須擔心反遭中國貨品傾銷，一方面又可能因與中國過從甚密，而遭美國總統川普「盯上」。在超級大國夾擊下，這些國家形同「走鋼索」。

習近平可能會藉這次東南亞之行，宣傳中國是可靠的全球合作夥伴，與美國總統川普治下難以預測的美國形成鮮明對比。

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習近平預計在越南監督簽署約40項協議，包括推動越南接受中國貸款計畫、以協助建造連接越南北部和中國的鐵路。據報導，中國是越南農產品的主要市場，而越南許多工廠也從中國進口原料。例如，越南出口到美國市場的服裝原料有60％至90％來自中國。

然而，在這些東南亞國家試圖與川普政府談判減免關稅之際，他們接待習近平來訪如同走一條外交鋼索。

自川普首次執政對中國商品加徵關稅以來，越南和柬埔寨就成為中國商品「洗產地」轉彎進入美國市場的中繼站，正因如此才在川普最新一波關稅政策中，成為被徵收高關稅的目標。

此外，這些國家也擔心，若川普維持對中國商品徵收的高關稅，大量無法進入美國市場的廉價中國商品，可能會流入東南亞、壓垮本地經濟。

中國商品可能流入東南亞

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎表示，中國商品確實有可能開始流入東南亞地區，產能過剩和中國傾銷的潛在問題將再次出現，因此習近平必須處理這些問題。

在尋求中國帶來商機之餘，東南亞國家領袖也必須避免表現得與中國過從甚密。部分越南官員已開始憂心，習近平此次高調來訪，以及強調與中國夥伴關係的措辭，可能會使越南更難獲得美國關稅的長期豁免。

波士頓學院政治學系訪問學者武春康表示，越南當然歡迎習近平造訪，期許可以最小化自身經濟痛苦，但越南也必須避免留下與中國站在一起的印象，以免影響與川普政府的關稅談判。

在習近平尋求加強與東南亞國家關係的過程中，他還必須解決中國與馬來西亞和越南的領土爭端。幾週前，中國海軍艦艇在越南附近舉行軍事演習和實彈訓練；過去幾個月，中國海警及民兵漁船襲擊、逮捕越南漁民的事件屢見不鮮，這些都成為習近平眼前的難題。

莊嘉穎直言，中國政府必須表現出稍微減輕高壓脅迫的意願。

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