搭飛機「3大愚蠢行為」千萬別做！前空姐警告：會出人命

前空服員提醒，自拍、塗鴉、嬰兒躺地板，這些行為可能危及生命。示意圖。（資料照）

2025/04/13 19:49

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年社群媒體風行，為了吸睛，不少網紅在飛機上做出危險行為，甚至引發航安疑慮。英國一名前空服員日前揭露「三大最不該在飛機上做的事」，提醒旅客別為一時好奇或拍片而忽視自身與他人的安全，呼籲「別拿命換流量」。

根據《每日郵報》報導，在英國航空業服務超過16年的前維珍航空空服員斯凱・泰勒（Skye Taylor）受訪時分享，旅客在飛行期間常因無知或模仿網紅行為，做出極度危險的舉動，導致航班延誤甚至差點釀成意外。她點名以下三項行為最應避免：

讓嬰兒躺在飛機地板上

泰勒指出，有些父母為了讓嬰兒躺平休息，竟讓孩子直接趴睡在冷硬的機艙地板上。她警告，這樣的舉動非常危險，因為飛機可能在亂流或緊急狀況中急速下降，孩子恐遭受劇烈衝擊。此外，地板上細菌多、溫度低，也不適合讓嬰兒長時間接觸。

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廁所鏡子塗鴉

有些乘客模仿社群媒體上的影片，使用口紅或筆在機上廁所鏡面塗鴉留念。但泰勒強調，此舉曾在某些航班引起安全警報，甚至導致飛機被迫改道降落。航空公司可能將此視為疑似破壞行為，甚至聯想到恐怖威脅。

飛機引擎旁自拍

另一個令人震驚的行為是部分旅客在登機時，為了拍攝「完美旅遊照」，站在仍運轉的飛機引擎旁自拍。泰勒指出，這樣做可能會被強大氣流吸入引擎口，後果不堪設想，「光是靠近就可能致命！」

最後泰勒呼籲旅客，務必尊重機上與機坪安全規範，不要為了模仿網紅、追求網路流量而漠視風險，「可能為了短短10秒的影片，付出一輩子的代價」。

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