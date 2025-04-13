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    川普稱俄烏停火談判「進展尚可」 暗示攤牌時刻已至

    美國總統川普搭乘「空軍一號」專機時，接受媒體訪問。（美聯社）

    美國總統川普搭乘「空軍一號」專機時，接受媒體訪問。（美聯社）

    2025/04/13 18:23

    ［編譯陳成良／綜合報導］美國總統川普12日在搭乘「空軍一號」專機時向隨行記者表示，儘管俄羅斯與烏克蘭間的停火談判目前「進展尚可」，但關鍵時刻已到，雙方必須拿出具體成果，否則必須收手。

    《國會山莊報》（The Hill）報導，川普指出：「我認為俄烏談判目前進展還行，你們很快就會看到結果。現在已到了『要嘛拿出成果、要嘛就收手』的關鍵時刻。」這番話緊接著美國高階特使魏科夫（Steve Witkoff）於11日飛抵俄羅斯，並與俄羅斯總統普廷直接會談後發表。

    自2022年2月俄軍在邊境集結兵力並發動入侵以來，烏克蘭局勢持續動盪，戰火延燒多年。烏克蘭總統澤倫斯基此前曾公開表示，接受川普政府官員提出的停火條件方案，此舉實則將是否停火的最終決定權交由俄方，使外界對談判前景產生更多疑慮。部分評論人士認為，俄羅斯一方面在戰場上連連獲得戰略優勢，另一方面卻似有意拖延談判步伐，顯示其對真正達成停火協議興趣不足。

    此外，儘管川普過去曾對澤倫斯基及烏克蘭表達過不滿，但近來跡象顯示，他對俄方的態度日漸強硬。上川普11日更於社群媒體發文直言不諱，要求俄方「必須動起來」，並激動地批評道：「太多人正在死亡，每週數千人在這場可怕且毫無意義的戰爭中喪生——若我是總統，這場戰爭絕對不會發生！」此番言論無疑顯示出美國對停火進程加速的迫切期盼與施壓手段。

    報導指出，從整體情勢來看，川普這次明確點出「拿出成果或收手」的關鍵時刻，意在向俄羅斯施壓，促使對方在談判桌上做出實質回應。美國政府官員及國際分析家均指出，如俄方不願讓步，停火協議將難以達成，而目前俄羅斯在戰場上取得的優勢，也為其談判增添了更多籌碼。未來各方如何在這撲朔迷離的局勢中尋找突破口，將直接影響這場國際重大衝突的和平前景。

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