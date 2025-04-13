日本「中國山地」2個月1300次微震 專家警告異常

自2月以來，山口縣地區已發生超過1300次小規模地震。（圖擷取自YOUTUBE@RCC NEWS）

2025/04/13 20:21

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕自今年2月以來，日本中國山地的部分區域，特別是山口縣一帶，已經發生了超過1300次的小規模地震。這些地震的震中通常極為微弱，最大規模僅達芮氏1.8，普通民眾難以察覺震動。然而，儘管地震的規模微小，這一異常頻繁的地震活動已引起地震學者的高度關注。

日本《中國放送》報導，京都大學防災研究所的西村卓也（Takuya Nishimura）教授表示，這些地震大多發生在震源深度約25至30公里的範圍內，而這一區域過去並未出現過如此高頻率的地震現象。西村卓也教授指出，從3月中旬以來，每天都有數十次微小地震發生，這種頻率及其變化模式讓專家開始進行密切監控。

西村卓也解釋，這些地震的震源深度呈現變化。最初，地震的震源位於約40公里的深度，隨著時間推移，震源逐漸向較淺的25公里深度移動。這一現象可能與地下流體活動有關。他推測，地下深處的流體可能正在上升，並隨著流體的運動引發了微小的地震。

請繼續往下閱讀...

西村卓也表示，此類地下流體上升的現象在過去的地震中也有過類似的記錄。2024年1月石川縣能登半島發生規模7.6級強震之前，他發現地下流體向地表附近上升，這可能引發了活斷層的活動，進而導致強震發生。

中國山地一帶除了存在多條活斷層外，還擁有日本僅有的兩座活火山之一的阿武火山群。儘管目前微小的地震不太可能引發大規模地震或火山爆發，但西村卓也仍強調，如果震源繼續上升或出現地殼變動，可能需要更進一步研究是否與更大地震或火山活動有關。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法