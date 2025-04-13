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    美豁免手機、電腦對等關稅！中國商務部：修正錯誤「一小步」

    中國商務部今回應美國豁免部分產品對等關稅一事。（美聯社）

    中國商務部今回應美國豁免部分產品對等關稅一事。（美聯社）

    2025/04/13 21:06

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美中關稅戰急劇升溫，目前兩國對彼此分別加徵145%和125%的重稅，引發國際關注。不過美國海關和邊境保護局（CBP）於台灣時間12日晚間列出新關稅豁免名單，將智慧型手機、電腦、半導體等進口科技產品排除在對等關稅之外，包括中國在內都適用。對此，中國商務部今天（13日）做出回應，稱這是美方修正單邊對等關稅這種錯誤做法的「一小步」。

    中國商務部發言人今天針對媒體詢問「美方近日宣布豁免部分產品對等關稅，中方對此有何評價？」時，表示「中方正在對相關影響進行評估。我們注意到，這是繼美方4月10日暫緩對部分貿易夥伴徵收高額對等關稅以來，對相關政策做出的第二次調整。應該說，這是美方修正單邊對等關稅錯誤做法的一小步。」

    中國商務部接著指責華府，「以一紙行政令出台所謂對等關稅，不僅違反基本的經濟規律和市場規律，也是對國家間互補合作和供需關係的無視。對等關稅自4月2日推出以來，不僅沒有解決美自身任何問題，反而嚴重破壞國際經貿秩序，嚴重干擾企業正常生產經營和人民生活消費，損人不利己。」

    最後中國商務部宣稱，「中美經貿關係的立場是一貫的。貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。中國有句古話，『解鈴還須繫鈴人』。我們敦促美方正視國際社會和國內各方理性聲音，在糾錯方面邁出一大步，徹底取消對等關稅的錯誤做法，回到相互尊重，透過平等對話解決分歧的正確道路上來。」

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