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    女大生買日樂團「武雷管」周邊產品 遭中國公安當軍火犯審問

    近來一名中國女大學生抱怨，她從日本網購名為「武雷管」的日本樂團角色周邊回國，竟因此被中國公安局當「軍火走私犯」上門審訊。（圖擷取自中國微博、@paradoxlive_PR 社群平台「X」，本報合成）

    近來一名中國女大學生抱怨，她從日本網購名為「武雷管」的日本樂團角色周邊回國，竟因此被中國公安局當「軍火走私犯」上門審訊。（圖擷取自中國微博、@paradoxlive_PR 社群平台「X」，本報合成）

    2025/04/13 19:32

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國政府長年針對中國社群媒體、影視作品、遊戲娛樂等領域進行「言論審查」，企圖全方位封殺任何危害或不利共產黨政權的危害出現。近來一名中國女大學生抱怨，她從日本網購名為「武雷管」的日本樂團角色周邊產品回國，竟因此被中國公安局當「軍火走私犯」上門審訊，最終被強迫簽了一份保證書才被釋放。

    中國社群平台日前瘋傳一篇貼文，一名在中國江西讀書的女大生發文透露，她在日本二手平台購買到喜愛的「武雷管」角色周邊產品（Goods，中國稱呼為︰谷子），包含徽章與貼紙。她收到商品不久後，公安局就循線追查到她就讀的大學，並派人前往她的大學保衛處，以「涉及武器販售」嫌疑對她進行一連串的審問。

    中國女大生表示，她思考了1萬種公安局找上門的原因，之後才從警方口中得知，是因為她購買的周邊產品名稱帶有「武雷管」，被公安局當成了軍火武器，令她傻眼不已。最終，女大生配合警方調查，從寢室拿出自己購買的所有「武雷管」周邊產品，證明這些東西與真正的軍火武器無關，同時簽下一份詳細的保證書，才被警方釋放。

    事後中國女大生上網查詢，結果發現不少中國同好也曾遇到類似情況，無論是武器諧音或名字相似，都會被公安局審問；另有中國網友驚呼，原來公安局會審查個人網購紀錄。外國網友則吐槽，「中共到底在怕什麼」、「這麼害怕平民有武器嗎？」、「連文字都能使其害怕到登門拜訪，這樣的國還整天沈浸在贏麻了的幻想中」。

    日本唱片公司avex（愛貝克思）與遊戲品牌GCREST共同打造跨媒體大型音樂企劃《Paradox Live》（パラライ、Paralive），邀請知名聲優、唱見與演員，擔任虛擬角色配音和演唱專屬「HIPHOP」歌曲。其中，名為「武雷管」（BURAIKAN）的雙人組，被Paralive設定為謎團重重、隱居於江湖的傳奇王者，在各國擁有大量粉絲。

    名為「武雷管」（BURAIKAN）的雙人組，被Paralive設定為謎團重重、隱居於江湖的傳奇王者。（圖擷取自@paradoxlive_PR 社群平台「X」）

    名為「武雷管」（BURAIKAN）的雙人組，被Paralive設定為謎團重重、隱居於江湖的傳奇王者。（圖擷取自@paradoxlive_PR 社群平台「X」）

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