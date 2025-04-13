騎馬逛超市！「殘忍牛仔」鬧場沃爾瑪惹官司

美國路易斯安那州貝克市一群自稱「殘忍牛仔的年輕人，日前騎馬闖入當地一家沃爾瑪超市，在店內來回兜風，造成轟動。（圖翻攝自X/@nypost）

2025/04/13 16:22

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國路易斯安那州貝克市一群自稱「殘忍牛仔」（Cutthroat Cowboys）的年輕人，日前騎馬闖入當地一家沃爾瑪超市，在店內來回兜風，造成轟動。警方隨後對四人提出指控，事件經顧客拍攝後在社群媒體上瘋傳，引發輿論熱議。

綜合外媒報導，事件發生於本週二晚間，三名成年男子與一名未成年少年騎著馬匹進入格魯姆路上的沃爾瑪商店。影片顯示，他們騎馬在賣場走道穿梭，引起現場顧客驚呼。一段由騎乘者視角拍攝的影片搭配著2004年大富豪樂隊（Big & Rich）歌曲「Save a Horse（Ride a Cowboy）」，營造出戲劇性氣氛，網路播放量迅速飆升。

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警方指出，涉案的三名成年人分別為24歲的布里奇沃特（Brendon Bridgewater）、22歲的德羅贊（Patrick Derozan）與18歲的韋伯（Mason Webb），以及一名年僅16歲的少年。當局在事件發生後對四人發出逮捕令，韋伯與少年率先於週四自首，布里奇沃特和德羅贊則在週五上午向警方報到。

貝克警察局長鄧恩（Carl Dunn）表示：「這群人的行為可能看似無害、甚至有趣，但對其他市民來說卻可能構成困擾與潛在危險。我們每一個行動都必須考量公眾的安全與感受。」四人目前面臨數項輕罪指控，包括擅自進入並停留、擾亂治安以及非法張貼犯罪活動以謀求惡名與宣傳。根據警方說法，這些行為已違反公序良俗與公共安全準則。

在接受當地電視台採訪時，韋伯對事件輕描淡寫稱：「這很有趣，我們出名了。就這樣。」他表示他們並無傷人意圖，且馬匹是他日常生活的一部分，甚至聲稱那匹馬是他的「情感支持動物」。

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