美伊核談「相對正面」 德黑蘭冀美國解除制裁

伊朗報紙大篇幅報導德黑蘭與華府首次會談的消息，雙方代表雖是透過阿曼外長布沙迪傳話進行會談，但結束後仍有面對面短暫交談，釋放正面訊息。（歐新社）

2025/04/13 15:53

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國和伊朗12日在阿曼王國結束針對伊朗核子計畫的首次會談，並發表「相對正面」的聲明，敲定19日繼續更嚴肅的會談。《華爾街日報》12日報導，雙方在第2次會談中將討論「新核協議」的談判時間表，並可能就整體架構達成協議。

這場會談為美國總統川普2018年退出「伊朗核協議」後美伊兩國最高層級會談，由川普的中東特使魏科夫和伊朗外交部長阿拉奇進行會談，但雙方是採間接會談的模式，由阿曼外長布沙迪擔任傳話者。

請繼續往下閱讀...

不過，根據阿拉奇Telegram頻道，會談結束時，魏科夫與阿拉奇一度進行數分鐘的面對面討論，而布沙迪也在場。國際危機組織（ICG）伊朗計畫主任瓦艾斯（Ali Vaez）表示，這種簡短卻直接的接觸顯示，美伊在會談的最終結果上有足夠的共識，可以繼續推進談判，當然最好是面對面談判。

會談結束後，阿拉奇指這是在「富有成效、平靜且正面」的氛圍下進行，「我認為我們非常接近（達成）談判基礎，如果我們能在下週達成這項基礎，我們將會取得重大成就，並能以此為本展開真正的討論」。他也補充道，「雙方同意繼續進行磋商…或許就是下週六（19日）…伊朗和美國希望在短期內達成協議，而不是為談而談」。

白宮也在聲明中稱這場會談「非常正面且具建設性」，「這些問題非常複雜，魏科夫特使今天（與伊朗方面）直接溝通是朝實現互利成果邁出一步。雙方同意於下週六再次會面」。不過，川普在「空軍一號」的談話較為保守，稱會談進展順利，但「除非談判成功，否則一切都不重要。所以我不想談論這件事」。

了解會議情況的人士透露，德黑蘭方面的提議主要基於2015年達成的首份「伊朗核協議」，作為新協議的一部分，他們希望美國迅速放鬆與核武有關的制裁，因為這些制裁已嚴重削弱伊朗經濟。此外，他們還希望取回遭凍結數十億美元海外資金，同時希望美國停止對中國石油買家的施壓。

作為條件交換，伊朗準備恢復到2015年核協議允許的濃縮鈾水準，但若德黑蘭方面沒有進一步承諾縮減核計畫，華府不太可能同意解除制裁。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法