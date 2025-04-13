為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    英議員訪港探孫遭拒入境 外相拉米震怒促中港給說法

    英國自由民主黨籍國會議員維拉・霍布豪斯（Wera Hobhouse）表示，她4月10日抵達香港時遭拒絕入境，且當局並未說明具體原因。（法新社）

    英國自由民主黨籍國會議員維拉・霍布豪斯（Wera Hobhouse）表示，她4月10日抵達香港時遭拒絕入境，且當局並未說明具體原因。（法新社）

    2025/04/13 15:44

    〔記者陳成良／綜合報導〕英國一名國會議員日前抵達香港時遭拒絕入境，引發英國政府嚴重關切。英國外交大臣大拉米（David Lammy）13日表示，將緊急向香港及北京當局要求解釋，並強調若僅因議員表達觀點而遭拒入境，是無法接受的。

    據法新社報導，隸屬英國反對黨自由民主黨（Liberal Democrats）的國會議員維拉・霍布豪斯（Wera Hobhouse）聲稱，她是自1997年香港主權移交中國以來，首位在抵達香港時被拒絕入境的英國國會議員。

    霍布豪斯同時也是「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）的成員，該組織在其網站上表明，旨在聯合全球議員促進民主，並應對中國崛起對以規則為基礎的體系及人權構成的威脅。

    據《週日泰晤士報》（The Sunday Times）報導，現年65歲的霍布豪斯4月10日搭機前往香港，目的是進行私人探訪，看望她剛出生的外孫。然而，抵達後她的護照遭到沒收，被詢問職業及訪港目的，行李也被搜查，最後被直接帶往登機門強制離境。據該報引述，霍布豪斯憶述當時情況時表示，當她被告知決定時，「聲音顫抖，只能不斷追問為什麼？請向我解釋？」

    霍布豪斯事後在社群平台Bluesky上發文重申：「我是1997年以來首位抵港遭拒入境的國會議員。」她批評香港當局未提供任何解釋，形容這次經歷是「殘酷且令人沮喪的打擊」，並呼籲外交大臣拉米應認知到這是對所有國會議員的侮辱，並必須尋求答案。

    拉米對此事件表達「深切關注」。他表示：「我們將緊急向香港及北京當局提出此事，要求解釋。」拉米重申其稍早立場：「若一名國會議員僅因其以議員身分表達觀點，就被拒絕入境，這是令人無法接受的。」他認為，這種對行動自由施加的「不合理限制」，只會進一步損害香港的國際聲譽。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播