英議員訪港探孫遭拒入境 外相拉米震怒促中港給說法

英國自由民主黨籍國會議員維拉・霍布豪斯（Wera Hobhouse）表示，她4月10日抵達香港時遭拒絕入境，且當局並未說明具體原因。（法新社）

2025/04/13 15:44

〔記者陳成良／綜合報導〕英國一名國會議員日前抵達香港時遭拒絕入境，引發英國政府嚴重關切。英國外交大臣大拉米（David Lammy）13日表示，將緊急向香港及北京當局要求解釋，並強調若僅因議員表達觀點而遭拒入境，是無法接受的。

據法新社報導，隸屬英國反對黨自由民主黨（Liberal Democrats）的國會議員維拉・霍布豪斯（Wera Hobhouse）聲稱，她是自1997年香港主權移交中國以來，首位在抵達香港時被拒絕入境的英國國會議員。

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霍布豪斯同時也是「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）的成員，該組織在其網站上表明，旨在聯合全球議員促進民主，並應對中國崛起對以規則為基礎的體系及人權構成的威脅。

據《週日泰晤士報》（The Sunday Times）報導，現年65歲的霍布豪斯4月10日搭機前往香港，目的是進行私人探訪，看望她剛出生的外孫。然而，抵達後她的護照遭到沒收，被詢問職業及訪港目的，行李也被搜查，最後被直接帶往登機門強制離境。據該報引述，霍布豪斯憶述當時情況時表示，當她被告知決定時，「聲音顫抖，只能不斷追問為什麼？請向我解釋？」

霍布豪斯事後在社群平台Bluesky上發文重申：「我是1997年以來首位抵港遭拒入境的國會議員。」她批評香港當局未提供任何解釋，形容這次經歷是「殘酷且令人沮喪的打擊」，並呼籲外交大臣拉米應認知到這是對所有國會議員的侮辱，並必須尋求答案。

拉米對此事件表達「深切關注」。他表示：「我們將緊急向香港及北京當局提出此事，要求解釋。」拉米重申其稍早立場：「若一名國會議員僅因其以議員身分表達觀點，就被拒絕入境，這是令人無法接受的。」他認為，這種對行動自由施加的「不合理限制」，只會進一步損害香港的國際聲譽。

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