北京機場投放大量「統一」廣告 小粉紅見標語藏台灣島嶼圖嗨翻

近來中國社群網路瘋傳，北京機場航站內部出現大量以紅底白字寫成的「統一」廣告，且標語中還藏著台灣島嶼地圖，令無數小粉紅看到後嗨瘋。（圖擷取自中國微博，本報合成）

2025/04/13 15:56

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府為轉移民眾對國內經濟疲困、青年失業率居高不下等社會問題，會故意操控「民族愛國心」，挑起武統、侵略或貶低他國等能吸引中國人注意力的議題。近來中國社群網路瘋傳，北京機場航站內部出現大量以紅底白字寫成的「統一」廣告，且標語中還藏著台灣島嶼地圖，令無數小粉紅看到後嗨瘋。

從中國社群平台流傳的影片顯示，有旅客從今年4月初開始，目睹中國首都北京機場T3航站的一整排立柱燈箱，沒有投放各種商業廣告，反而是出現一排排以紅底白字寫出巨大的「統一」字樣宣傳廣告，其中「統」字右方改成黃色的台灣島嶼形狀；另外，2個巨字下方還寫有「捍衛國家主權，維護國家統一」的12字宣傳標語。

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有中國網友觀察後發現，廣告投放單位是中國官媒之一的《人民日報》。另據《人民日報》官網顯示，證實這個廣告最早是在4月1日是由《人民日報》官方微博發布，當天正值中國解放軍東部戰區在台灣周邊展開聯合軍演，當時配文還寫下，「中國的主權和領土完整不容侵犯和分割，中國人民解放軍有決心、有能力捍衛國家主權。」

許多小粉紅認為，《人民日報》大動作發出這樣的宣傳廣告「一定有其目的性」，紛紛留言期待中國政府是否準備好正式侵略台灣；中國知名媒體人魯國平轉發相關照片後，也興奮地發表自己預測，「國家大動作來了！北京首都國際機場廣告牌全部換成統一著裝『國家統一』！估計快了！希望國家越來越好，早日完成完全統一！」。

然而，也有部分理智的中國網友以躲避「言論審查」的方式，發文暗諷中國政府又在轉移大眾對國內經濟低迷的注意力，還秀出先前大量外資撤離導致中國經濟重創等新聞，「喊口號有用，我早就發財了」、「沒商家投廣告了，空著也不好看」、「我以為是統一方便麵新廣告出來了」、「反正經濟是不行了，透過這種方式轉移社會矛盾？」。

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