哈佛大學提告反制川普施壓 怒控侵犯學術自由、阻止砍2908億經費

美國哈佛大學與美國大學教授協會成員於週五聯合向麻薩諸塞州聯邦地區法院提出訴訟，要求法院頒布臨時限制令，阻止川普政府切斷該校近90億美元的聯邦經費。（法新社）

2025/04/13 14:23

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國哈佛大學與美國大學教授協會（AAUP）成員於週五聯合向麻薩諸塞州聯邦地區法院提出訴訟，要求法院頒布臨時限制令，阻止川普政府切斷該校近90億美元（約新台幣2908億元）的聯邦經費。訴訟指控，政府以哈佛未妥善處理校園反猶太主義問題為由，提出多項政策要求，嚴重侵犯學術自由與言論自由。

綜合外媒報導，訴訟文件指出，聯邦政府向哈佛施壓，要求取消校內的多元、公平與包容（DEI）項目，禁止學生在抗議活動中佩戴口罩，並要求校方全面配合國土安全部執行移民政策。更具爭議的是，政府要求哈佛調整課程內容與研究方向，以符合官方偏好的觀點與意識形態。

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文件警告，聯邦削減撥款的威脅已迫在眉睫。作為前例，哥倫比亞大學已因類似調查損失高達4億美元的聯邦資金，並在3月宣布一系列政策變革，包括禁用遮蔽身分口罩，並增聘36名具驅逐與逮捕權限的校園警官。

哈佛大學法學教授、AAUP哈佛分會總法律顧問克雷斯波（Andrew Manuel Crespo）指出：「第一修正案不允許政府官員動用職權壓制他們不喜歡的觀點與批評。」他強調，哈佛的教職員有權發言、教學與研究，不應因其立場或言論而擔心失去資金支持。

訴訟進一步指出，政府行動違反美國憲法第一修正案與《民權法案》第六條，後者禁止在聯邦資助項目中基於種族、膚色或民族出身的歧視。訴訟總計列出280項論點，指出政府行動構成對憲法權利的公然踐踏。

在聯邦宣布審查之前，近800名哈佛教職員已聯署致函校董會，敦促校方堅守立場、公開譴責來自政府的壓力。哈佛校長加伯（Alan M. Garber）警告，若失去聯邦撥款，將「重創救命研究，並危及關鍵科學與創新發展」。

AAUP指出，政府行動已對大學的教學與研究工作造成無法挽回的損害，並且妨礙與反猶或其他民權議題毫無關聯的研究領域。訴訟請求法院永久禁止政府利用聯邦資源對哈佛大學及其成員進行懲罰性打壓。

美國教育部長麥馬洪（Linda McMahon）上月則表示：「哈佛可以自行改正錯誤，恢復成為一個學生感到安全、致力於學術卓越與追求真理的校園。」截至目前，川普政府尚未對此訴訟作出正式回應。

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