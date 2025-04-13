逛超市遭砍！東京5旬女子心肺功能停止 兇嫌夫被當場制伏

日本東京都今（13）日上午發生一起持刀攻擊事件，一名50多歲女子在清瀨市一間超市的廁所內，遭人持刀砍後陷入昏迷。（圖擷取自@mBQVDrXjZYTd6Q7 社群平台「X」）

2025/04/13 13:51

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京都今（13）日上午發生一起持刀攻擊事件，一名50多歲女子在清瀨市一間超市的廁所內，遭人持刀砍後陷入昏迷，由於傷勢過重，被人發現時心肺功能已經停止，目前已被送往醫院搶救中。警方獲報趕到現場，當場鎖定行兇男子並其制伏，初步判定對方為被害人的丈夫。

綜合日媒報導，這起事件發生在今日上午10點50分左右，東京警視廳接獲一間位在清瀨市的超市「西友清瀨店」顧客報案，指出有人持刀出現在超市內。警方隨後趕往現場，並在超市3樓廁所內發現一名50多歲女子遭人刺傷，且心肺功能已經停止，由於情況十分危急，警方立即將女子送往醫院急救。

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警方透露，經調查後他們鎖定行兇的持刀男子，當場以涉嫌謀殺未遂的罪名將男子逮捕。據信男子為受害者丈夫，2人疑似在當天曾發生爭執，目前經方仍正在調查男子犯案動機。

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