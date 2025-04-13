為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    逛超市遭砍！東京5旬女子心肺功能停止 兇嫌夫被當場制伏

    日本東京都今（13）日上午發生一起持刀攻擊事件，一名50多歲女子在清瀨市一間超市的廁所內，遭人持刀砍後陷入昏迷。（圖擷取自@mBQVDrXjZYTd6Q7 社群平台「X」）

    日本東京都今（13）日上午發生一起持刀攻擊事件，一名50多歲女子在清瀨市一間超市的廁所內，遭人持刀砍後陷入昏迷。（圖擷取自@mBQVDrXjZYTd6Q7 社群平台「X」）

    2025/04/13 13:51

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本東京都今（13）日上午發生一起持刀攻擊事件，一名50多歲女子在清瀨市一間超市的廁所內，遭人持刀砍後陷入昏迷，由於傷勢過重，被人發現時心肺功能已經停止，目前已被送往醫院搶救中。警方獲報趕到現場，當場鎖定行兇男子並其制伏，初步判定對方為被害人的丈夫。

    綜合日媒報導，這起事件發生在今日上午10點50分左右，東京警視廳接獲一間位在清瀨市的超市「西友清瀨店」顧客報案，指出有人持刀出現在超市內。警方隨後趕往現場，並在超市3樓廁所內發現一名50多歲女子遭人刺傷，且心肺功能已經停止，由於情況十分危急，警方立即將女子送往醫院急救。

    警方透露，經調查後他們鎖定行兇的持刀男子，當場以涉嫌謀殺未遂的罪名將男子逮捕。據信男子為受害者丈夫，2人疑似在當天曾發生爭執，目前經方仍正在調查男子犯案動機。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播