美國中餐廳老闆當間諜 緩刑期間遭海關執法局逮捕等待遣返

張明溪因擔任中國政府未註冊代理人，於2024年4月遭定罪，判處三年緩刑。（圖取自ICE臉書專頁）

2025/04/13 13:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國紐澤西州一名中餐廳老闆張明溪（Ming Xi Zhang，音譯），先前因替中國政府從事間諜活動遭定罪並判處緩刑，近日卻遭美國移民暨海關執法局（ICE）逮捕，目前關押於拘留中心等待移民遣返程序。

《紐約郵報》報導，現年61歲的張明溪，又名「壽司約翰」（Sushi John），是紐澤西州蒙哥馬利鎮（Montgomery Township）「Ya Ya Noodles」餐廳的老闆。他於3月24日在紐瓦克（Newark）被ICE逮捕。根據ICE的說法，張明溪雖在2000年合法入境美國，但之後「違反了其合法入境的條件」。

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事實上，張明溪去年4月才因擔任中國政府未註冊代理人的罪名被定罪，判處三年緩刑。他早在2021年5月就已認罪，承認曾在2016年擔任中國代理人，且未依法通知美國司法部長。法庭文件顯示，他於2016年在巴哈馬與中國國安官員會面，並在新澤西州向一名未透露身份者交付了3萬5千美元（約新台幣113萬元）。他還承認同年秋天兩度在其普林斯頓（Princeton）的家中接待一名中國政府特工。

ICE紐瓦克辦公室主任卡里斯（John Tsoukaris）強調：「任何在美國從事間諜、破壞或違反出口管制相關活動的外國人，都可能被驅逐出境。」

張明溪目前被關押在伊莉莎白拘留中心（Elizabeth Detention Center）。他餐廳的一名員工週六向《紐約郵報》透露，張明溪狀況尚可，「考慮到目前情況，他還好」，但基本上就是在等待後續發展。該員工表示，自張明溪被捕以來，餐廳周邊社區展現了極大的支持，「整個城鎮的人都非常支持，大家紛紛來店裡，留下聯絡方式，關心他的家人。」

此次逮捕發生在美國移民執法力道加強的背景下。近期美國政府推動更嚴格的移民政策，尋求擴大對無證移民的拘留權與執行大規模遣返。然而相關法律程序仍在變動中，例如最高法院近期處理了一起涉及已被遣返但仍在上訴的非公民案件，顯示移民執法的複雜性。

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