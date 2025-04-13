反擊美國關稅 習近平東南亞3國行鞏固戰略布局

中國國家主席習近平將於4月14日至15日對越南展開國事訪問，並接續前往馬來西亞與柬埔寨，一次完成東南亞三國行。（路透）

2025/04/13 13:38

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平將於4月14日至15日對越南展開國事訪問，並接續前往馬來西亞與柬埔寨，一次完成東南亞三國行。這是他2025年首度出訪，亦是在中美貿易緊張局勢升級之際的重要外交行動。這趟行程顯現了北京在地緣政治壓力加劇下，積極鞏固與東南亞鄰國關係的戰略布局。

綜合外媒報導，習近平此行是應越南共產黨中央總書記阮富仲與越南國家主席梁強之邀。值得關注的是，這是習近平5個月內第二度訪問越南，上一次是在2024年12月。此次訪越行程結束後，他將於4月15日至18日前往馬來西亞與柬埔寨，完成此次東南亞三國之行。這將是習近平9年來首次踏上柬埔寨國土，也是睽違12年重返馬來西亞。

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此次出訪正值中美貿易摩擦再度升溫之際。自美國總統川普發布對各國課徵「對等關稅」至今，中國出口產品面臨高達145%的關稅，而越南、柬埔寨與馬來西亞也分別受到49%、46%與24%的關稅波及，多國已向華府尋求減免。為因應美方壓力，北京近期加強對外聯繫，中國商務部長王文濤與歐盟、馬來西亞、沙烏地阿拉伯及南非官員舉行視訊會議，中國國務院總理李強也與歐盟執委會主席馮德萊恩通話，呼籲共同維護公平與開放的全球貿易體系。

在此背景下，中越關係的戰略價值更加凸顯。中國是首個與越南建交的國家，雙方於2008年升格為全面戰略夥伴關係。去年12月，兩國領導人共同確立六大重點合作領域，強調打造「戰略命運共同體」。據了解，習近平此次訪問期間，雙方預計將簽署多達40項合作協議，涵蓋鐵路交通、國防及公安等領域。越南長期尋求中國資金與技術支持，以推進國內鐵路基礎建設。

在經貿方面，中國持續穩居越南最大貿易夥伴地位，2024年雙邊貿易額突破2052億美元，創歷史新高。同年，中國為越南第六大外資來源國，累計在越南啟動4922個投資項目，總額達295.5億美元。人文交流方面，赴中就讀的越南學生人數亦創新高，2024年達2萬3000人，較2019年成長一倍以上。

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