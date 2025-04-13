川普令軍隊接管邊境土地 加強打擊無證移民

3月28日，一輛美軍史崔克（Stryker）裝甲車駐守於新墨西哥州的美墨邊境。（法新社）

2025/04/13 11:27

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普已授權軍方接管美墨邊境的部分聯邦土地，這是他加強打擊無證移民廣泛措施的最新一步。這項授權透過一份於週五晚間發出的備忘錄下達，賦予美軍在確保邊境安全方面扮演更直接的角色。

據《衛報》報導，這份標題為「封鎖美國南部邊境與擊退入侵之軍事任務」的備忘錄，發送給內政部長柏根（Doug Burgum）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、國土安全部長諾姆（Kristi Noem）及農業部長羅林斯（Brooke Rollins）。備忘錄聲稱，「我們的南部邊境正遭受多樣威脅攻擊」，且「當前複雜局勢需要我方軍隊比過往更直接地參與確保南部邊境安全」。

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備忘錄指示，國防部應獲得聯邦土地的管轄權，包括橫跨加州、亞利桑那州及新墨西哥州，約18公尺寬的狹長地帶「羅斯福保留區」（Roosevelt Reservation）。此舉賦予駐紮於此的美軍合法權力，可拘留被控非法闖入這片實質上已成為軍事基地的無證移民，直至他們能被移交給移民執法人員。

根據備忘錄，可在聯邦土地上執行的軍事活動包括「邊境屏障建設及偵測監控設備的部署」。國防部長赫格塞斯將在命令下達45天後評估「初始階段」成效，並有權隨時擴大納入備忘錄管轄範圍的聯邦土地面積，但不包括美國原住民保留地。

這項命令是川普政府持續強化移民執法措施的最新步驟，他先前已宣布南部邊境進入國家緊急狀態。此外，就在命令發布前一天（週四），一名美國聯邦法官裁定，川普政府可要求境內非公民向聯邦政府登記。倡議人士指出，此要求自1940年代立法以來並未普遍執行。國土安全部先前已於2月25日宣布此新規定，並警告未登記者可能面臨罰款或監禁。

國土安全部的宣布及川普授權軍方接管邊境土地的舉動，普遍被視為試圖繞過《地方保安法》（Posse Comitatus Act）。這項聯邦法律禁止美國軍隊參與多數國內民間執法行動。

川普及其共和黨同僚最常用來合理化邊境軍事化的理由之一，是聲稱從墨西哥非法越境者攜帶了大量在美國販售的芬太尼（fentanyl）。然而，官方統計數據顯示，高達90%的芬太尼販運定罪者是美國公民。

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