香港回歸以來首例！英議員探孫遭拒入境 引爆中英外交怒火

英國自由民主黨籍國會議員霍布豪斯近日前往香港探望兒子與新生孫子，抵達香港機場後遭安全人員拘留盤問，並在未獲任何解釋的情況下被拒絕入境，隨即遭遣返回國。（圖翻攝自X/@GBNEWS）

2025/04/13 09:54

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國自由民主黨籍國會議員霍布豪斯（Wera Hobhouse）近日前往香港探望兒子與新生孫子，卻在抵達香港機場後遭安全人員拘留盤問，並在未獲任何解釋的情況下被拒絕入境，隨即遭遣返回國，引爆英國政界強烈反彈。

綜合外媒報導，霍布豪斯表示，她抵達香港後在機場被拘留，並馬上被安排搭乘首班返英班機離境，過程中完全未被告知任何具體拒絕入境之理由。她的丈夫雖獲准入境，但仍選擇與她一同返回。霍布豪斯感嘆道：「我感到震驚和非常難過，我只是想抱抱我的孫子，卻被剝奪了這個權利，連一句解釋都沒有，實在非常殘忍。」她也指出，自1997年以來，她是首位被拒絕入境香港的英國國會議員。

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此事件迅速升溫為外交爭議。英國外交大臣拉米（David Lammy）對此表達關切，表示已緊急向香港及北京當局尋求說明，強調「在私人行程中拒絕一名議員入境令人憂心」，並指出此舉只會進一步損害香港的國際聲譽。自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）則稱事件「令人痛心」且「完全不可接受」，並已致函外交大臣，要求召見中國駐英大使。他認為霍布豪斯遭拒，單純是因為她的議員身份。他強調：「這是一種對民主代表的打壓。」

霍布豪斯是對中國人權紀錄進行審查的「跨國議會對中政策聯盟」（IPAC）成員，該組織集結逾40名各國議員。她指出，這次遭遇不只是針對她個人，而是對所有議會成員的「羞辱」，並希望英國政府能對中方嚴正抗議。

工黨外交事務委員會成員布里克爾（Phil Brickell）也表達不滿，強調「在未給予任何理由的情況下拒絕一名英國議員入境，完全無法接受」，並要求外交部將此事視為緊急外交事件處理。

過去報導指出，北京曾於2021年制裁五名批評中共的英國議員，此次事件恐再度引發外界對中英關係現況的質疑。中國駐英國大使館目前已被要求就此事作出回應。

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