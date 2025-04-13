美高中生變恐怖分子！ 少年弒親藏屍3週 涉新納粹組織策劃刺殺川普

美國威斯康辛州一名17歲青少年卡薩普被控殺害其母親與繼父，並涉嫌與新納粹組織有關，計劃刺殺美國總統川普及推翻美國政府。（圖翻攝自X/@abc13houston）

2025/04/13 09:38

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國威斯康辛州一名17歲青少年卡薩普（Nikita Casap）被控殺害其母親與繼父，並涉嫌與新納粹組織有關，計劃刺殺美國總統川普（Donald Trump）及推翻美國政府。聯邦當局正研擬以總統刺殺、恐怖主義及大規模毀滅性武器等罪名起訴。

綜合外媒報導，根據檢方指控，卡薩普於2月11日在沃基肖自家住宅內，槍殺了35歲的母親塔蒂安娜（Tatiana Casap）與51歲的繼父梅耶（Donald Mayer）。兩具遺體直到3月1日才由警方發現，已過去近三週。調查指出，卡薩普犯案後曾與屍體同住約兩週，並於2月23日帶著1萬4000美元（約新台幣45.2萬）現金潛逃。

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根據聯邦法院文件，卡薩普殺害雙親的動機是為了「取得必要的經濟與行動自由」，以推動其極端政治計劃，包括刺殺川普和推翻美國政府。檢方表示，卡薩普希望藉此引發「政治革命」，並散播白人至上主義意識形態。他的手機內被發現與「九角教團」（Order of Nine Angles）相關資料，該組織被FBI認定為撒旦邪教，長期持有新納粹、反猶太、反基督教與反西方極端思想，其曆法甚至以希特勒生日為紀元起點。

檢調指出，卡薩普所撰寫文件中包含「希特勒萬歲、白人萬歲、勝利萬歲」等語句與希特勒照片，並呼籲發動「拯救白人」的暴力革命。調查人員表示，卡薩普曾與他人透過加密通訊平台Telegram商討刺殺川普及攻擊政府的行動，甚至已部分支付無人機與炸藥費用，作為未來攻擊的工具。

一位同學向當局透露，卡薩普曾提及與一名俄羅斯人士合作策劃刺殺川普計劃，並考慮案發後逃往烏克蘭。檢方指出，卡薩普擁有摩爾多瓦背景，海外亦有親屬聯繫。沃基肖縣地方檢察官博斯（Lesli Boese）表示，卡薩普對母親腹部連開兩槍，頸部補射一槍，對繼父則朝頭部開槍，犯案後持續住在現場並清理痕跡，直至離開現場潛逃。

目前卡薩普已於3月落網，面臨兩項一級謀殺罪、兩項隱藏屍體罪以及竊盜與身分冒用等州級罪名。聯邦檢察官正評估是否加控共謀刺殺總統、恐怖行動及使用大規模毀滅性武器等重罪。

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