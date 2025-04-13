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    3億光年外黑洞甦醒！異常爆發挑戰現有理論 天文學界困惑

    示意圖顯示黑洞的吸積盤與另一天體交互作用，並引發閃焰。（圖：歐洲太空總署）

    示意圖顯示黑洞的吸積盤與另一天體交互作用，並引發閃焰。（圖：歐洲太空總署）

    2025/04/13 08:41

    〔編譯陳成良／綜合報導〕距離地球三億光年，一個潛伏在星系 SDSS1335+0728 中心的超大質量黑洞「Ansky」，自 2019 年起從沉睡中甦醒，掀起一場令天文學家困惑的奇異光芒秀。這頭宇宙巨獸開始頻繁噴發光芒，挑戰科學家對黑洞行為的理解。

    超大質量黑洞通常在活躍與寧靜間切換，但 Ansky 的表現極為異常。據《ScienceAlert》報導，麻省理工學院天文物理學家查克拉博蒂（Joheen Chakraborty）指出，其 X 光爆發的持續時間與亮度是典型「準週期性爆發」（Quasi-Periodic Eruption, QPE）的十倍，每次能量釋放更達百倍以上，且爆發週期長達 4.5 天，為目前觀測中最長紀錄。這些特徵將現有理論推向極限，讓科學家重新思考 X 光閃焰的成因。

    黑洞並非如一般想像的「宇宙吸塵器」，無止盡吞噬一切。其引力範圍有限，會經歷吸積物質的活躍期與幾乎靜止的寧靜期，例如銀河系中心的黑洞目前就處於平靜狀態。科學家認為，活躍期的吸積過程不僅讓黑洞成長，也影響宿主星系的恆星誕生與化學演化。然而，Ansky 是首個被即時捕捉從寧靜轉為活躍的黑洞。

    智利千禧年天文物理研究所（ MAS）的天文學家‧赫南德茲-加西亞（Lorena Hernández-García）表示，QPE 現象自 2019 年首次發現後案例稀少，其成因仍未解，Ansky 提供了探究黑洞演化的珍貴線索。

    雖然黑洞本身不發光，但其周圍物質因摩擦與引力升溫發亮。過去，科學家推測 QPE 由恆星或小黑洞靠近超大質量黑洞、捲入吸積盤引發，但 Ansky 的光芒從紅外線到 X 光皆異常明亮，爆發時間也超出預期，顯示傳統解釋不足以涵蓋其行為。

    歐洲太空總署（ESA）的天文學家昆汀（Erwan Quintin）認為，這種重複爆發可能伴隨重力波（gravitational waves），未來「雷射干涉太空天線」（LISA）任務或能驗證，並結合 X 光觀測解開黑洞之謎。

    這項發現已刊登於《自然天文學》（Nature Astronomy），標誌天文物理學的新挑戰。

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