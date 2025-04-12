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    美90天拚90件貿易協議 最終由川普說了算

    貿易協議最終由川普說了算。（路透）

    貿易協議最終由川普說了算。（路透）

    2025/04/12 21:45

    〔編譯魏國金／台北報導〕在金融市場因衰退與通膨的疑慮下陷入震盪後，美國總統川普暫緩實施對等關稅90天，以讓各國與美國達成雙邊協議。路透報導，川普政府希望在90天內拚出90件貿易協議。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）指出，該艱鉅任務是可能達成的，而川普「作為老闆，是首席談判代表，沒有他仔細檢視，任何事都無法完成」。

    納瓦羅接受福斯新聞訪問說，美國財政部長貝森特、商務部長盧特尼克以及貿易代表格里爾都能達成這項工作，但最終定奪者仍是總統川普。格里爾則表示，「我們可以進行到一個階段，讓總統可以敲定這些協議。他可以談判，而如果協議良好，他可以考慮接受，否則他將課徵關稅」。

    前美國貿易副代表、現任亞洲協會政策研究所所長卡特勒（Wendy Cutler）直言，「我們不可能在此時程內與任何國家達成全面協議」，即使是川普第一任期規模最小的貿易協議，亦即修改美韓自由貿易協議的汽車與鋼鐵條款都需時8個月，而美墨加貿易協議則需時逾兩年。

    她認為，川普團隊可能必須優先與重要國家展開談判，而對其他國家延長90天暫緩期。她也說，要達成讓川普與金融市場滿意的貿易協議是「艱鉅任務」。

    美國3大主要指數在波士頓聯邦儲備銀行總裁柯林斯11日矢言，聯準會（Fed）將致力維持金融市場穩定運作後走高。美國與中國針鋒相對的關稅戰，讓過去一週股市大幅波動。跡象之一是標普500一週來最高點與最低點之間的差距，創2020年3月全球因疫情封城以來最大紀錄。

    標普與道瓊週線分別收漲5%、5.7%，雙雙創2023年11月以來單週最大漲幅，那斯達克收漲7.3%，為2022年11月以來單週最大漲幅。

    AXS投資公司執行長巴蘇克（Greg Bassuk）說，「投資人在針鋒相對的關稅戰中尋找一些正面跡象，即席捲市場的不確定性與波動將消退」。卡特勒指出，川普政府有責任顯示，他們能快速與各國達成協議，並讓市場與其他貿易夥伴相信前方有出路。

    路透報導，知情人士透露，協調90天談判的後勤工作困難重重，許多關鍵職位尚未填滿。格里爾表示，隨著與外國談判方來回交換議案之際，貿易代表署的200名工作人員正「日以繼夜的」工作。

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