川普貿易戰危及普廷戰爭資金 損失上看3800億

國際油價下跌將使莫斯科財政承受巨大壓力。圖為總統普廷。（歐新社）

2025/04/12 21:53

〔編譯林家宇／綜合報導〕在美國總統川普發起的全球性關稅貿易戰中，俄羅斯雖然因烏俄戰爭與美貿易額降為零而「倖免」，但貿易戰導致國際油價驟跌，危及大幅仰賴能源收入的俄國財政，恐迫使莫斯科擴大借貸、削減非軍事支出或動用剩餘的儲備金因應。

「金融時報」報導，2025年的俄羅斯國家預算中，約有3成來自石油和天然氣收入。然而，在川普的全球性關稅以及OPEC+（石油輸出國組織與非組織減產協議）出乎意料的增產，使得俄羅斯烏拉（Urals）原油平均交易價格跌至近乎兩年來最低點。

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據統計，烏拉原油在10日的每桶交易價格約50美元，而莫斯科2025年預算設定的基準價格為69.7美元。若按照當前態勢，俄國年度預算損失上看2.5％，約1兆盧布（約3863億台幣）。

據俄官方預測，在過去兩年歷經主要由戰爭相關開支推動的4％經濟成長後，今年的成長率將放緩為1至2.5％，油價下跌無疑使情況雪上加霜。為應對總統普廷對烏克蘭全面入侵導致的經濟後果，政府已動用部分主權財富基金支應，可支配的額度正逐漸縮減。不僅如此，俄央行約有3400億美元的儲備金因西方制裁遭到凍結。

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