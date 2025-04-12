為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普貿易戰危及普廷戰爭資金 損失上看3800億

    國際油價下跌將使莫斯科財政承受巨大壓力。圖為總統普廷。（歐新社）

    國際油價下跌將使莫斯科財政承受巨大壓力。圖為總統普廷。（歐新社）

    2025/04/12 21:53

    〔編譯林家宇／綜合報導〕在美國總統川普發起的全球性關稅貿易戰中，俄羅斯雖然因烏俄戰爭與美貿易額降為零而「倖免」，但貿易戰導致國際油價驟跌，危及大幅仰賴能源收入的俄國財政，恐迫使莫斯科擴大借貸、削減非軍事支出或動用剩餘的儲備金因應。

    「金融時報」報導，2025年的俄羅斯國家預算中，約有3成來自石油和天然氣收入。然而，在川普的全球性關稅以及OPEC+（石油輸出國組織與非組織減產協議）出乎意料的增產，使得俄羅斯烏拉（Urals）原油平均交易價格跌至近乎兩年來最低點。

    據統計，烏拉原油在10日的每桶交易價格約50美元，而莫斯科2025年預算設定的基準價格為69.7美元。若按照當前態勢，俄國年度預算損失上看2.5％，約1兆盧布（約3863億台幣）。

    據俄官方預測，在過去兩年歷經主要由戰爭相關開支推動的4％經濟成長後，今年的成長率將放緩為1至2.5％，油價下跌無疑使情況雪上加霜。為應對總統普廷對烏克蘭全面入侵導致的經濟後果，政府已動用部分主權財富基金支應，可支配的額度正逐漸縮減。不僅如此，俄央行約有3400億美元的儲備金因西方制裁遭到凍結。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播