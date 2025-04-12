拿二戰柏林分裂描繪烏克蘭前景 川普烏俄特使發言惹議

川普烏俄特使凱洛格。（路透）

2025/04/12 21:39

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普烏俄特使凱洛格（Keith Kellogg）11日接受英國「泰晤士報」訪問時，以第二次世界大戰後柏林分裂，描繪停戰後的烏克蘭領土狀態，被外界解讀是要迫使基輔向莫斯科讓出失去控制權的東部地區。凱洛格事後澄清遭到誤解，強調自己並無提出割讓領土的主張。

凱洛格在訪談中指出，作為烏俄和平協議的一部分，烏國可能得在西部設置英國、法國控制區，前線以東歸俄羅斯部隊管控，烏克蘭部隊則駐守在英法控制區和俄東占領區之間，「近似二戰後柏林所發生的景象。當時分別有俄羅斯、英國、法國和美國佔領區」。

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凱洛格提議，以當前的戰場前線為基準，雙方部隊各退15公里，形成一個約30公里的「非軍事區」（DMZ）。雖然可以預見會有違反停火的情形，「但能夠更輕易地監控」。其中，英法部隊駐守縱貫基輔的聶伯河西部，藉由河流作為分隔不同勢力的主要屏障。

凱洛格後續在社群媒體Ｘ發文，稱自己的論述遭泰晤士報錯誤呈現，他所談論的是停火後，維護烏國主權的復原部隊。關於領土分區的討論，則是指不包含美國在內的盟軍部隊負責區域，「我沒有提出要分割烏克蘭」

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