吃得像法國人更健康！美醫師推翻地中海飲食神話

美國一名內科醫師認為，法國人靠著精緻飲食文化與份量控制，不僅更能維持體態，甚至更長壽，示意圖。（資料照）

2025/04/12 22:18

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一直以來人們被灌輸「吃得像希臘人」才能健康長壽。然而，美國一名內科醫師提出不同看法，認為真正該效法的，其實是法國人的飲食方式。他指出，法國人雖常吃高脂肪食物，但靠著精緻的飲食文化與份量控制，不僅更能維持體態，甚至在長壽表現上也優於地中海國家。

《紐約郵報》報導，內科醫師阿齊茲（Dr. Michael Aziz）認為，我們應該向法國看齊。他指出，法國飲食一直被低估，是因為受到「七國研究」影響。該研究主張低飽和脂肪的飲食能預防心臟病，進而推崇地中海飲食。然而阿齊茲指出，這項研究排除了如法國、瑞士等高飽和脂肪攝取但心臟病率低的國家，導致民眾誤信低脂就是健康。

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阿齊茲指出，法國飲食的一大優勢是「份量控制」。根據數據，希臘的肥胖率在全球排名第43，而法國則是第143。他認為，法國人習慣細嚼慢嚥、攝取量適中，這樣能促進消化並避免過量進食，相較之下，地中海飲食中的橄欖油、堅果與全穀類份量較多，容易讓人吃過頭。

此外，法國飲食含有較多全脂乳製品，例如起司與優格，能補充鈣質與維生素D，有助於骨骼健康。阿齊茲更指出，鈣質對於預防大腸癌有一定幫助，他引述數據指出，法國每10萬人中有22人罹患大腸癌，而希臘則高達149人，顯示乳製品攝取或許是關鍵之一。

紅酒同樣在兩種飲食中都佔有一席之地，但阿齊茲強調，法國人習慣與食物一起飲用紅酒，這樣不但能減少過量飲酒的風險，還能提升食物中多酚（抗氧化物）的吸收效率。他指出，紅酒搭配食物能穩定血糖、幫助消化，比起單獨飲酒更健康。不過，阿齊茲也提醒，男性每日最多兩杯（每杯147毫升），女性則為一杯。

在肉類選擇方面，他指出法國飲食包含更多高品質肉類，甚至包括富含鐵質與維生素B的動物內臟如肝臟，而地中海飲食則偏好魚類。雖然魚類提供豐富的Omega-3脂肪酸，但對部分人來說較難有飽足感，且含鐵量也較低。他認為，適量攝取富含營養的肉類，有助於預防貧血並促進大腦功能。

阿齊茲總結「法國飲食在長壽方面勝出」。目前法國人平均壽命為83歲，高於希臘的81歲。他認為，法國人雖然常吃油膩、高脂肪的食物，卻因份量控制、精緻的飲食文化，反而更能維持健康與體態。

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