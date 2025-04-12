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    批表面工夫！香港終審法院澳洲籍非常任法官范禮全離任

    香港司法機構11日傍晚證實，終審法院澳籍非常任法官范禮全離任。圖為香港終審法院。（美聯社資料照）

    香港司法機構11日傍晚證實，終審法院澳籍非常任法官范禮全離任。圖為香港終審法院。（美聯社資料照）

    2025/04/12 11:44

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕香港又有終審法院非常任法官離任！香港司法機構11日傍晚證實，終審法院澳洲籍非常任法官范禮全（Robert French）離任。范禮全發出聲明指，非常任法官的角色變得愈來愈「不合時宜」（anachronistic），甚至可說是「表面工夫」（cosmetic），引發關注。

    綜合港媒報導，香港司法機構週五11日表示，終審法院非常任法官范禮全已向香港特首李家超遞交辭呈。港府發言人同天在政府公報中對范禮全離任一事表達遺憾，並感謝范過去多年的貢獻。

    范禮全離任後，終審法院共有9名非常任法官，包括4名非常任香港法官，及5名來自英國、澳洲的非常任法官。香港司法機構稱，會繼續物色本地和海外的合適人選擔任非常任法官。

    范禮全則透過聲明表示，對上月底提出請辭感到遺憾，他尊重香港和國際司法界人員的獨立性和誠信，不同意有人指特區司法人員參與國安法的執行，或以某種方式獲得虛假的合法性。

    然而范禮全同時強調，留意到非常任法官角色的轉變，形容已變得愈來愈「不合時宜」，甚至可說是「表面工夫」。外籍法官或能在民事案中發揮作用，他也提到「香港是中國唯一可任命外籍法官的地方」。

    資料顯示，范禮全1947年生於澳洲，1986年獲委任為澳洲聯邦法院法官；2008年出任澳洲首席大法官；2017年起成為香港終院非常任法官。范在2023年續任非常任法官3年，原任期至2026年5月底屆滿。

    香港國安法2020年3月實施，引發終審法院外籍非常任法官「離任潮」。

    2020年9月，澳籍非常任法官施覺民辭任，稱原因與國安法實施有關；2022年3月，英籍非常任法官韋彥德、賀知義辭任，均表示難以在擔任職務的同時，不被視為「背棄政治及言論自由」；2024年6月，英籍非常任法官岑耀信辭任，批評香港法治正淪為「極權社會」。

    范禮全在聲明指出，非常任法官的角色變得愈發不合時宜，甚至可說是表面工夫，引發關注。（香港司法機構提供）

    范禮全在聲明指出，非常任法官的角色變得愈發不合時宜，甚至可說是表面工夫，引發關注。（香港司法機構提供）

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