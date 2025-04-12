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    裝有企鵝紙箱滑落釀禍 南非輕型直升機墜毀無人傷亡

    南非民航局近日公布一起輕型直升機墜毀事件調查報告，一架羅賓森R44直升機今年1月19日起飛不久後，竟因機上某位乘客懷中抱著裝有企鵝的紙箱突然滑動後壓到操控桿，導致飛機失控墜毀。（圖擷自「@NewsNucleus」X）

    南非民航局近日公布一起輕型直升機墜毀事件調查報告，一架羅賓森R44直升機今年1月19日起飛不久後，竟因機上某位乘客懷中抱著裝有企鵝的紙箱突然滑動後壓到操控桿，導致飛機失控墜毀。（圖擷自「@NewsNucleus」X）

    2025/04/12 11:28

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南非民航局近日公布一起輕型直升機墜毀事件調查報告，一架羅賓森R44直升機今年1月19日起飛不久後，竟因機上某位乘客懷中抱著裝有企鵝的紙箱突然滑動後壓到操控桿，導致飛機失控墜毀，所幸包括企鵝在內，機上無人受傷。

    綜合外媒報導，南非民航局近日公布這起墜毀直升機的調查報告，內容提到這隻企鵝原本用紙箱裝著，由進行空中調查的專家要求運回伊莉莎白港（Port Elizabeth），然當直升機升空至約15公尺高時，紙箱從乘客腿上滑落，壓到飛行員右側的循環操控桿（cyclic pitch control lever），使得機身側翻，主旋翼葉片撞到地面，直升機最終在距起飛點約20米的右舷側墜毀。

    報導提到，所幸事故中無人受傷，包括該隻企鵝也安然無恙，但直升機本身則嚴重損毀。

    南非民航局表示，飛行員雖有進行風險評估，但未將攜帶動物的情況納入風險評估表，違反「2011年南非民航法規」。報告強調，動物運輸須遵循標準安全程序，使用適當、穩固的運輸容器，避免在飛行中產生潛在危險。「缺乏安全的裝載措施，是導致此次危險情況的主因」、「所有情況都應納入正式安全規範進行評估。」

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