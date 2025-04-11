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    川普表態對普廷「火大」 特使魏科夫3度訪俄

    川普中東特使魏科夫三度訪問莫斯科。（美聯社）

    川普中東特使魏科夫三度訪問莫斯科。（美聯社）

    2025/04/11 21:55

    〔編譯林家宇／綜合報導〕克里姆林宮11日宣布，美國總統川普中東特使魏科夫（Steve Witkoff）三度訪問莫斯科，但沒有證實是否與俄羅斯總統普廷對話。這也是川普先前公開表達對普廷感到「火大」後，再度派遣魏科夫赴俄。

    川普三月底接受國家廣播公司（NBC）專訪時，坦言對普廷感到「非常憤怒」、「火大」，原因是普廷主張與一個受國際監督的烏克蘭臨時政府談判，而非與澤倫斯基領導的政府。川普警告，若莫斯科成為無法達成烏俄和平協議的障礙，將對俄國石油課徵高達50％關稅。

    值此之際，川普正加大對俄國盟友伊朗的核協議施壓力道，揚言若無法在12日於阿曼舉行的美伊會談中促成協議，「伊朗將陷於巨大危險之中」。

    美國Axios新聞網引述知情人士說法，若烏俄停火協議無法在四月底實現，川普可能透過行政權力或要求國會立法，對俄國實施新制裁。川普在十日的內閣會議中提到，「我們正取得進展。希望我們在達成停止戰鬥的俄烏協議上更進一步」。

    另一方面，決心擺脫美國，實現防衛自主的歐洲持續加大對烏支持。由英、德聯合主持的「烏克蘭防務國際聯絡小組」（UDCG）五十國會議中，英國宣布與挪威共同提供價值逾4.5億英鎊（約196億台幣）軍事援助，包括大量無人機、雷達系統、反戰車地雷以及車輛和設備的修復保養合約，讓烏軍的裝甲載具持續在戰場上馳騁。

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