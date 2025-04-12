經血流不停！美國女子「1000天沒停過」 竟是罕見雙角子宮惹禍

美國一名女子患有「雙角子宮」，造成月經持續1000天。示意圖。（圖取自freepik）

2025/04/12 00:29

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名23歲女子帕比（Poppy），自2021年起遭遇近乎不可思議的「經期災難」，她的月經竟持續了整整1000天，幾乎沒有停過。期間她多次求醫、接受多種檢查，包括MRI與超音波，但始終查不出原因。直到有網友在她分享的影片中留言提及「雙角子宮」（Bicornuate Uterus），才終於讓她找到關鍵線索，確認罹患罕見的子宮結構異常疾病。

根據《紐約郵報》報導，帕比在TikTok上記錄自身病程，指出她曾被誤診為荷爾蒙失調、多囊性卵巢症候群，甚至一度被建議只是經期不規則，要她回家觀察。但帕比返家後身體機能每況愈下，伴隨貧血、慢性疼痛、骨頭刺痛、疲倦與憂鬱症狀，生活品質大幅下降。

她透露，某次拍攝影片時提及自己子宮呈「心形」，一名網友留言問她是否患有雙角子宮，這才引起帕比的注意。進一步與醫師討論後，終於確認她的子宮天生被隔成兩個腔室，導致其中一側無法正常排出內膜，從而引發長期出血。

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醫學上所稱的雙角子宮是一種罕見的先天性子宮畸形，僅約3%至5%的女性患有此症。它可能影響排卵、懷孕甚至經期表現，但由於其症狀與一般婦科疾病相似，因此常遭誤診或延誤處理。

目前帕比正接受包括子宮刮除術、移除避孕器、調整荷爾蒙等治療，並計劃進一步進行矯正手術。她希望透過自身經歷，提醒更多女性正視身體異常。婦產科專家也呼籲，若出現月經異常、經期過長或異常出血，應盡快尋求專業意見，必要時進行結構性掃描檢查。

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