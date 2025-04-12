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    入住度假村「冷氣臭」 悚！竟是婦遭殺害「屍體塞空調夾層」

    美國一名女子遭殺害後藏在飯店空調空間中，房客並沒有發現。示意圖，與本案無關。（資料照）

    美國一名女子遭殺害後藏在飯店空調空間中，房客並沒有發現。示意圖，與本案無關。（資料照）

    2025/04/12 00:45

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州基拉戈（Key Largo）發生離奇命案，一名女子遭殺害，遺體被藏在度假村房內空調通風空間，新入住旅客渾然不知，與屍體「同處一室」長達數日。

    根據《紐約郵報》等外媒報導，警方指出，死者是43歲的納丁．瑪麗．提爾曼（Nadyne Marie Tillman），來自喬治亞州，育有數個孩子，她去參加女兒的婚禮，4月6日入住度假村（Amoray Dive Resort），房間在與33歲獨木舟導遊狄倫．蘭姆（Dylan Lamb）隔壁。家人遲遲連絡不上她，報案求助，警方4月8日進入她曾入住的房間搜索，最終在牆壁空調通風孔後方的爬行空間中發現她的屍體。

    令人不寒而慄的是，提爾曼的房間之後有新房客入住，期間無人察覺屍體藏在牆內。房客曾聞到異味，但誤以為是冷氣問題。直到警方來搜查才揭開真相。

    蘭姆被控二級謀殺、綁架、妨害證據及引誘賣淫等重罪，法院拒絕他交保。他曾因重大盜竊罪被判緩刑，案發時還在觀察期內。警方正在調查行凶動機與相關細節，暫無證據顯示有其他共犯。度假村仍未發表聲明。

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