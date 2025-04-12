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    熱氣球表演變驚悚悲劇！操作員安檢遭繩纏住 被拉上高空墜地亡

    熱氣球操作員不慎被繩子帶上高空而墜地亡。（圖擷取自X@timesofindia）

    熱氣球操作員不慎被繩子帶上高空而墜地亡。（圖擷取自X@timesofindia）

    2025/04/12 00:24

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度充滿喜氣的慶典活動，不慎演變成驚悚意外。擁有逾20年經驗的熱氣球操作員蘇德夫．卡特里（Vasudev Khatri）準備試飛時，手疑似被繩索纏住拉上天空，從30多公尺高空墜落，不幸傷重身亡。官方緊急全面取消3天活動，展開調查。

    根據印度多家媒體報導，這起事件發生在拉賈斯坦邦巴蘭區的運動場（Khel Sankul Ground），當地舉辦為期3天的巴蘭區建區周年慶活動最後一天。10日早上7點左右，現場正在為壓軸熱氣球表演試飛，目擊者指出，操作員卡特里獨自在地檢查熱氣球底部繩索的穩定性，手疑似被纏住，整個人被拉上天空，繩子卻突然斷裂，當場墜落。

    事發後，卡特里被迅速送往醫院急救，但仍回天乏術。據了解，卡特里年約40歲，曾多次與當地政府合作，並參與大型公共活動，被譽為最可靠的熱氣球操作專家之一。

    巴蘭區區長羅希塔什．辛格．托馬爾（Rohitash Singh Tomar）向媒體證實，原定當日的慶祝活動包括煙火、表演以及美食市集等活動全面取消。官方說，配合警方詳細調查，了解事故原因，確認是否涉及人為疏忽或設備問題。

    警方說，釐清事發原因是否與設備老舊或操作不當有關。至於熱氣球所屬的公司，目前尚未對外發表正式回應。

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