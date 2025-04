熱氣球表演變驚悚悲劇！操作員安檢遭繩纏住 被拉上高空墜地亡

2025/04/12 00:24

〔即時新聞/綜合報導〕印度充滿喜氣的慶典活動,不慎演變成驚悚意外。擁有逾20年經驗的熱氣球操作員蘇德夫.卡特里(Vasudev Khatri)準備試飛時,手疑似被繩索纏住拉上天空,從30多公尺高空墜落,不幸傷重身亡。官方緊急全面取消3天活動,展開調查。

根據印度多家媒體報導,這起事件發生在拉賈斯坦邦巴蘭區的運動場(Khel Sankul Ground),當地舉辦為期3天的巴蘭區建區周年慶活動最後一天。10日早上7點左右,現場正在為壓軸熱氣球表演試飛,目擊者指出,操作員卡特里獨自在地檢查熱氣球底部繩索的穩定性,手疑似被纏住,整個人被拉上天空,繩子卻突然斷裂,當場墜落。

事發後,卡特里被迅速送往醫院急救,但仍回天乏術。據了解,卡特里年約40歲,曾多次與當地政府合作,並參與大型公共活動,被譽為最可靠的熱氣球操作專家之一。

巴蘭區區長羅希塔什.辛格.托馬爾(Rohitash Singh Tomar)向媒體證實,原定當日的慶祝活動包括煙火、表演以及美食市集等活動全面取消。官方說,配合警方詳細調查,了解事故原因,確認是否涉及人為疏忽或設備問題。

警方說,釐清事發原因是否與設備老舊或操作不當有關。至於熱氣球所屬的公司,目前尚未對外發表正式回應。

