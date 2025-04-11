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    美中關稅大戰！美國網紅曝：川普大廈商品幾乎都「中國製」

    美籍網紅沃爾特．馬斯特森嘗試在川普大廈找出「美國製造」，引起網友熱議。（擷取自IG @waltermasterson）

    美籍網紅沃爾特．馬斯特森嘗試在川普大廈找出「美國製造」，引起網友熱議。（擷取自IG @waltermasterson）

    2025/04/11 23:40

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美中關稅大戰打得火熱，美國總統川普宣布對部分國家暫停實施新關稅90天，對中國關稅則提高到125％。不過，專門以嘲諷川普的網紅沃爾特．馬斯特森（Walter Masterson）透露，他曾探訪川普大廈的禮品店，發現川普周邊商品多數「MADE IN CHINA」。影片在微博瘋傳，不少網友調侃，「帽子上都印著MAGA，可是它們卻是外國製造，諷刺感滿滿」。

    馬斯特森是喜劇演員，IG擁有百萬粉絲，他近期發布影片，內容是嘗試在川普大廈找出「美國製造」的商品，只見店內有許多川普大選紀念商品，不過，其中最經典的「讓美國再次偉大」帽子（Make America Great Again，MAGA）被馬斯特森發現其實是MADE IN CHINA。

    馬斯特森也指出，包括川普大頭公仔、馬克杯、襪子、帽子等等紀念品，多數商品幾乎都來自「中國」，他不禁尷尬笑說，「幾乎所有東西都來是中國製造」。

    影片在微博引起討論，「影片裡的孟加拉衣服估計也是中國含量超標」、「是不是中國製造不重要，他要的是自己如何利用股票波動賺錢」、「反對是工作，購買是生活」、「去國外旅遊想買紀念品，發現都是made in china」。

    最經典的「讓美國再次偉大」帽子，也被發現其實也是MADE IN CHINA。

    最經典的「讓美國再次偉大」帽子，也被發現其實也是MADE IN CHINA。

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