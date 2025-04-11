全面反中！美嚴查中國留學生身份 39萬非法移民恐遭驅逐

近日美國以「國家安全」為由，嚴審中國留學生和移民，包括直接發函給多所頂尖大學，要求提供中國學生資料，39萬中國非法移民也可能被遣返，當中至少1成人已收到驅逐令。圖為2023年10月非法進入美國的中國人。（法新社）

2025/04/11 12:07

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普今年1月20日重返白宮後，除了進一步限先進晶片對中國出口，也對中國加徵高額關稅，導致美中關係加速惡化。《自由亞洲電台》報導，近日美國以「國家安全」為由，比過去更嚴格地限制、審查中國留學生和移民，包括國土安全部直接發函給多所頂尖大學，要求提供中國學生資料；與此同時，39萬中國非法移民也可能被遣返，其中至少1成非法移民已收到驅逐令。

美國國土安全部、國務院以及國會近日分別發函給哥倫比亞大學、史丹福大學、哈佛大學、加州大學等多所頂尖大學，以「國家安全」為由，要求提供中國留學生的背景資料和課程活動。

請繼續往下閱讀...

國際教育交流組織「美洲教育者年會」（NAFSA）也指出，從多所頂尖大學得知，至少有500名國際留學生簽證被撤銷，但官方並無清楚交代撤銷理由和上訴機制，此事已引發高等教育界一片焦慮和恐慌。NAFSA行政總裁方達（Aw Fanta）更形容，情況屬於「前所未見」，受影響人士涵蓋多國國籍，但未具體交代涉及中國人的比例。

中國教育部4月9日發布「2025年第1號號留學預警」，指美國俄亥俄州通過有關高等教育法案，其中包含涉中消極條款，對中美高校教育交流合作施加限制；又提醒「廣大留學人員，近期選擇赴美相關州學習時做好安全風險評估，增強防範意識」。

今年稍早美國政府和國會已實施一系列針對中國人居留和入境的審查和限制，包括大幅提高申請門檻、縮短簽證有效期、以及抽查社群媒體等，亦嚴加限制涉及中共和敏感技術背景的人員的簽證有效期限。

多名共和黨國會議員今年3月更提案，要求修訂「移民和國籍法」，禁止中國人赴美留學，該法案目前已提交聯邦眾議院司法委員會審議。

此外，川普上任後就立即宣布「國家緊急狀態」，出動美軍大規模驅逐數以千萬名無證移民，並承諾使用「一切必要權力」實施美國史上最大規模的驅逐計畫，優先驅逐無證中國役齡男子及有犯罪紀錄。

根據美國移民及海關執法局（ICE）數據，從2022年至2024年，跨越南北邊境包括墨西哥、哥倫比亞等地的無證中國公民人數增加2倍，從逾2.7萬人增至逾7.8萬人。數據顯示，目前約有39萬名中國非法移民居住在美國，至少1成人在去年11月已確認收到最終驅逐令。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法