華爾街日報：中方曾於秘密會議間接承認駭美基建

「華爾街日報」引述知情人士報導，中國官員在去年12月一場秘密會議中承認，北京是針對美國基礎建設一系列令人震驚網攻的幕後黑手，凸顯兩大超級強權敵對情形如何持續升溫。（彭博資料照）

2025/04/11 11:50

〔中央社〕「華爾街日報」引述知情人士報導，中國官員在去年12月一場秘密會議中承認，北京是針對美國基礎建設一系列令人震驚網攻的幕後黑手，凸顯兩大超級強權敵對情形如何持續升溫。

不具名知情人士表示，中國代表團將多年來對美國港口、自來水公用事業、機場和其他目標的電腦網路入侵行動，與美國日益增加對台政策支持一事掛鉤。

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在日內瓦與即將卸任的美國總統拜登政府舉行峰會時，中國首次發出這類訊號令美國官員震驚。他們已慣於聽到中國官員將這種被安全研究人員稱為「伏特颱風」（Volt Typhoon）的行動歸咎於犯罪組織，或指控美國想像力過度。

美國官員去年公開對「伏特颱風」行動發出異常嚴厲的警告。他們公開將此歸咎於北京企圖在美國電腦網路取得立足點，以便在未來衝突中讓中國軍隊能迅速發動破壞性網路攻擊。

一名知悉這場會議的前美國官員指出，中國官員在去年12月會議的說法是間接且有些含混，但會中多數美國代表將此解讀為北京的默認，以及對美國就台灣議題發出警告。

幾個月後，美中關係跌至新低並陷入歷史性貿易戰。美國總統川普政府高層已表示，五角大廈將尋求對中國更具攻擊性的網路打擊。美國官員和國會議員認為，北京透過駭客組織「鹽颱風」（Salt Typhoon）行動，繼續侵入美國電信網路。

川普政府還計劃在大舉裁員中解僱數百名網路安全人員，上週已撤換國家安全局（NSA）局長及其副手，加深部分情報官員和議員憂心政府防禦力將減弱。

官方認為，中國駭客近年鎖定民生基礎設施發動攻擊，成為川普政府面臨最棘手的安全威脅之一。

美國國務院在一項聲明中未針對這場會議置評，但稱美國已向北京表明將「採取行動回應中國的惡意網路活動」，並將駭客行動描述為「對美國國安最嚴重、最持久的威脅之一」。川普政府的白宮國家安全會議（NSC）不予置評。

中國駐華府大使館未回應有關這場會議的具體問題，但指控美國「利用網路安全抹黑和詆毀中國」，並散布「所謂駭客威脅」的虛假訊息。

根據知情的現任和前任美國官員說法，在日內瓦的會議中，中國外交部高階網路官員王磊指出，基礎設施遭遇網攻是美國對台灣軍事支援的後果。

美國官員說，王磊和其他中國官員未直接表示中國要為網攻負責，但在場的美國官員和其他後來聽取會議報告的人士咸認，這番言論證實北京在其中的角色，目的是恐嚇美國，若爆發台海衝突，美國不要介入。

美中有十多名代表參與這場高層會議，包括美國國務院、國家安全會議、五角大廈和美國情報機關高階官員，先前沒有媒體報導此事。官員表示，美國代表團是由時任拜登政府網路空間和數位政策特使費克（Nate Fick）領軍。

知情人士說，當時拜登執政的白宮和川普交接團隊均聽取這場會議簡報，並在之後提供詳細報告。

前任美國官員說，王磊在日內瓦會議發言前，美國曾強調中國似乎不瞭解在民生重要基礎設施預先部署的危險性，以及美國將此舉視為戰爭行為的嚴重性。這名官員還說，拜登政府有意傳達疑慮，懷疑中國國家主席習近平等政治和軍事高層是否對這些駭客活動完全知情。

美國網路安全公司SentinelOne的中國專家卡瑞（Dakota Cary）說，即使在私下場合，中國官員很可能只有在習近平政府高層指示下才會承認網攻行為，並說這種默認意義重大，因為可能反映出北京的觀點，認為最有可能與美國發生軍事衝突是因為台灣議題，因此有必要向川普政府發出更直接的訊號，說明介入的利害關係。

卡瑞表示：「中國想要美國官員明白，是的，他們確實具有這種能力，並願意使用這種能力。」

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