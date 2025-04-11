英商貿副大臣低調訪中 與英軍事首長訪中重疊引聯想

英國「衛報」報導，英國商業暨貿易部主責貿易政策和經濟安全的副大臣亞歷山大近日低調赴中國訪問，與中方官員會談。（法新社檔案照）

2025/04/11 09:45

〔中央社〕英國「衛報」（The Guardian）報導，英國商業暨貿易部主責貿易政策和經濟安全的副大臣亞歷山大（Douglas Alexander）近日低調赴中國訪問，與中方官員會談，行程涵蓋北京、海南島和香港。

英國商貿部未發布亞歷山大訪中相關訊息。據「衛報」了解，亞歷山大訪中是為推廣英國出口貿易，並規劃在一場消費博覽會發表演說。

請繼續往下閱讀...

值得一提的是，亞歷山大訪中，時間點與英國國防參謀長（相當於參謀總長）拉達金（Tony Radakin）上將近日低調訪問北京重疊。

拉達金是2015年之後，首位訪中的英國國防參謀長。訪中行程在媒體曝光後，拉達金今天在社群媒體X貼文指出，他9日在北京與中央軍事委員會聯合參謀部參謀長劉振立上將討論了一系列安全議題，並觸及英中「軍方對軍方」溝通的重要性。

英國國防大臣希利（John Healey）今天在布魯塞爾接受媒體採訪指出，能夠有「軍方對軍方」的往來一向是好事，拉達金就是在建立這樣的互動。

希利強調，與中方溝通時，拉達金「非常堅定」主張印太區域的和平穩定，並對使用軍事侵略、或強勢獨斷手段以實現政治目標的行徑，表示關切。

繼2021年後，英國22日將再度派遣航空母艦打擊群赴印太區域，沿途將與不同國家聯合操演並進行靠港訪問。部分安全事務專家認為，拉達金赴中，不排除是為避免英方屆時在中國周邊水域的活動引發危險「誤判」。

關於亞歷山大的訪中行，一名英國官方消息人士告訴「衛報」，相關行程屬事先規劃，與美國總統川普（Donald Trump）的關稅政策、或者英國政府與中國「敬業集團」針對英國鋼鐵公司（British Steel）的協商無關。

考量公司營運及能源轉型屢陷困境，有消息指出，英國政府不排除將「敬業集團」持有的英國鋼鐵公司收歸國有。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）全球中國中心（Global China Hub）研究員宋文笛向中央社表示，可以觀察英中是否正探索建立「2+2對話」機制的可能性，以修復英中關係、就雙方的優先事項作更好協調。

國際間最常見的「2+2對話」形式是由外交和國防部會首長領銜雙邊會談。希利今天回應媒體提問時，提到在拉達金之前，英國外交大臣拉米（David Lammy）曾於去年10月訪中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法