美國對中國課徵關稅達145％ 謝金河：沒有調整戰略，世界恐有災難！

美國總統川普日前宣布加徵對等關稅影響全球。（彭博）

2025/04/11 10:56

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1名白宮官員10日向美國財經新聞網CNBC證實，美國對中國課徵的關稅稅率，實際上將達145％，再創新高。對此財訊傳媒董事長謝金河表示，這場關稅大戰，最後會像堆積木般，最後打掉重來，但雙方都回不到從前，關稅的稅率怎麼認定？一定要精算，不能像川普任性漫天喊價！未來美國若沒有適時調整戰略，全世界恐怕有災難！

謝金河在臉書PO文表示，網路上有眾多的朋友在討論川普對中國開徵125%的高關稅，很多人都認為這個高得不像話的關稅稅率可以把中國置於死地！報載很多出口廠商停擺，貨櫃輪停駛，但這只是一個表面現象，背後的問題更值得探究，這一輪關稅大暴走，大多數國家都退場，留在競技場內只剩下兩個大人，一開始美國先對中國因為芬太尼管制課兩次10%關稅，這次是34%，合計54%，中國也向美國課34%，川普狠起來又課50%，這麼一來，中國的關稅稅率到104%，中國「以牙還牙」也對美國課84%，川普最後拍板是125%。

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謝金河指出，關稅課愈高，就能收到更多的關稅？答案是錯的！他在讀研究所的時候研究過關稅，台灣有一段時間關稅很高，後來走私頻繁，而關稅降到10%，收到的關稅比50%還多，因為走私的風險更高，這次美中關稅大戰，川普也可以把稅率加到200%、300%，甚至1000%，但這都沒有用！其實稅率超過50%，貿易行為已經很困難，雙方貿易可能中斷，或者是走私橫行。這次川普對中國課100%以上，效益可能十分有限，因此，這場關稅大戰，最後會像堆積木般，最後打掉重來，但雙方都回不到從前。

謝金河續指，一直以來美國人的消費創造世界經濟的活絡，美國印鈔票，美國消費造成的逆差，也是各國的順差，各國央行拿到美元，再拿美元去買美債，這是美元霸權的由來。這些年中國一直喊人民幣國際化，一直力有未逮。這次川普要大家把順差吐出來，這麼一來美元的角色立刻出現新的變化，人民幣的角色出現。

謝金河分析，這些順差國拿美元買美債，這是支撐美債最重要的支撐，現在川普平衡貿易，各國沒有更多的美元買美債，這個時候，中國又加入美債追殺，美國會變得四面楚歌；川普霸氣凌人，但破綻很多，中國追殺美債，又唆使華爾街的中國幫手放空美股，美國股市在川普就職前，市值超過全球一半，一個美國撑起世界，現在股債雙殺，美國的危機將浮現；資本市場是最現實的競技場，這兩天，川普猛力對中國加稅，但深滬港股市，只有在7日下跌一天，這兩天都顯著上漲，這也透露中國是有備而來，摸清川普的路數！反而美國股市上漲一天，持續下跌，這是川普的敗象！

謝金河直言，關稅的稅率怎麼認定？一定要精算，不能像川普任性漫天喊價！未來美國若沒有適時調整戰略，全世界恐怕有災難！

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