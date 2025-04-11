面對面談「核」！魯比歐：伊朗永遠不會擁有核武

美國國務卿魯比歐10日重申，美國、伊朗將於12日啟動核協議直接談判。（路透）

2025/04/11 10:21

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）當地時間10日證實，美國與伊朗將於12日啟動核協議直接談判，並稱「伊朗永遠不會擁有核武器」。

據《路透》報導，美國總統川普7日宣布，美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff）將與伊朗高級領導人在阿曼舉行直接會談；伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）則堅稱，與魏科夫的談判將是「間接的」，且「不會接受任何其他形式的談判」。

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10日，魯比歐在內閣會議上再度強調，魏科夫將與伊朗代表直接談判，「我們希望這將帶來和平。我們非常明確表示，伊朗永遠不會擁有核武器，我認為這是本次會晤的原因」。

1名掌握會談細節的美國官員透露，兩國代表團將在同一空間進行會談。

伊朗外長阿拉奇9日表示，伊朗的目標是要求美方解除全面制裁。

川普9日重申，如果伊朗不同意結束核武計劃，他將動用武力，並稱以色列將在軍事行動中發揮關鍵作用。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）此前警告，如果華府和德黑蘭的談判拖延下去，「軍事選擇」將「不可避免」。

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