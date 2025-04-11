南北韓非軍事區發生森林火災 南韓當局出動直升機急撲滅

南韓江原道高城郡非軍事區（DMZ）昨下午發生原因不明的森林火災。圖為3月25日南韓山清郡的一場野火，直升機傾倒阻燃劑畫面。 （美聯社資料照）

2025/04/11 13:33

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓聯合參謀本部（下稱聯參）今表示，江原道高城郡非軍事區（DMZ）一帶昨下午4時30分許發生原因不明的森林火災，南韓當局今清晨6時30分起出動2架直升機進行撲救，目前火勢位於軍事分界線（MDL）以南，撲滅作業進行順利，尚無人員及設施損失。

綜合《韓聯社》等外媒報導 ，聯參表示，在派遣直升機前已對北韓進行廣播通知相關內容，軍方尚未接獲士兵受傷、設備受損的報告，正密切關注北韓動向，維持戒備態勢。

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與此同時，國家情報院昨向國家賑災協會捐款1.054億韓元用於救助災民，捐款來自包括局長趙泰勇在內的所有員工。國情院指出，對瞬間失去家園的災民深表同情，希望我們的微薄之力能幫助他們迅速恢復正常生活。

針對森林野火日益頻繁的情況，共同民主黨議員徐三錫今發布聲明提及，目前全國森林僅有約25％範圍受森林閉路電視監控，且相關設施已10年未增設，顯示當局需要改善。此外，雖然森林特殊滅火隊的人力計畫雖預計於2027年擴充至2500人，但自2019年以來一直維持在435人，相關部門並未提出增員要求。

徐三錫批評，儘管曾多次提出增加森林撲救預算的提案，前總統文在寅時期僅接受其中5案，前總統尹錫悅政府則完全未予採納。他強調，相關部門與財政當局須對當前的應對不足承擔責任。

另，他還提到「林產品災害保險系統」因運營預算不足，自2015年建立後便未能正常使用，導致資源浪費。

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