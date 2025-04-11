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    法國外長：法、台交流密切 反對中國武力脅迫改變現狀

    法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）。（路透檔案照）

    法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）。（路透檔案照）

    2025/04/11 00:21

    〔中央社〕法國外長巴霍9日在上任後首次於國會就台灣議題公開發言。他答覆中國軍演問題時強調，法國極度重視台灣周邊自由航行權與台海穩定，反對單邊改變台海現狀，並重申台法雙邊官方機構交流密切。

    法國參議院外交暨國防委員會9日傍晚召開外交部長例行聽證會，外長巴霍（Jean-Noel Barrot）就近期國際情勢進行聽證。

    隸屬「中間人士聯盟」（UC）政團的外委會副主席卡迪克（Olivier Cadic）就中國軍演及法國部長訪台可能性詢問法國政府立場。

    卡迪克熟稔台海議題且多次為台發聲，他提問表示，台灣是世界重要議題的核心，不僅半導體產業極度關鍵，也因台灣為民主國家，卻在日前再度遭中國大規模軍演威脅。

    他指出，所幸7大工業國集團（G7）外長在6日聲明中「難得採取一致立場，認為中國不斷地軍演傷害台灣與印太地區的和平、穩定與安全」。

    卡迪克詢問巴霍，是否就台灣議題與G7外長同僚交換意見，及會否採取嚇阻手段以維持台海現狀。此外，他也藉此詢問法國政府是否規劃派遣部長訪台以推進國家利益。

    外交部長巴霍在答覆中表示，在與G7外長針對中國4月1、2日大規模軍演發出的共同聲明之前，就曾於加拿大沙勒瓦（Charlevoix）召開G7外長會議，並在此場合針對台灣海峽、南海、朝鮮半島等區域的海事安全重要性發表聲明。

    巴霍指出，就台法雙邊關係而言，目前雖尚未有政府官員訪台，然而台法官方機構交流密切。且法國日前在印太區域與周邊國家進行聯合海空軍演，讓法方得以重申對國際海洋法規範下「自由航行權」的高度重視。

    「我個人在日前訪問新加坡及印尼時，也曾與歐盟執委會簽署融資協議，以協助印太8國維護其轄下12座港的港口安全，展示法國對印太地區海事安全真切且具體的承諾」。

    巴霍說，法國雖採取一中政策，但「法國反對單方片面以武力或威脅改變台海現狀，且無意改變此立場」。

    這是外長巴霍自去年9月上任後首次在國會針對台灣議題公開發言。巴霍於3月中G7外長會議、3月下旬訪中行程，以及4月上旬G7外長對中國軍演聯合聲明，連續就台灣議題公開發表看法，不僅維護台海穩定立場堅定，且對部長訪台可能性的回應態度也較過往顯得開放與友好。

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