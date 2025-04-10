吸毒吸到ㄎ一ㄤ！英男嗑藥玩俄羅斯輪盤 自轟額頭命危

一名英國男子在泰國吸食毒品嗨過頭，竟朝自己的前額開槍。圖為泰國芭達雅的大麻店。（彭博）

2025/04/10 23:44

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名英國男子在泰國旅遊因食毒品而失控，他在吸食大麻混笑氣後，竟玩起危險的「俄羅斯輪盤」，結果真的朝自己頭部扣下扳機，子彈貫穿額頭、當場倒地，目前還在加護病房搶救。

綜合外媒報導，30歲男子華德（James Ward）來自英國默西賽德郡，日前與29歲立陶宛籍友人艾米留斯（Alichanovas Emilijus）在泰國芭達雅一家飯店吸食大麻與一氧化二氮（俗稱笑氣），後來精神異常竟異想天開地提議玩俄羅斯輪盤，還主動邀請友人一起參加。

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艾米留斯因害怕而拒絕參與，回房休息沒多久，就聽到第一次扣扳機的聲音但未擊發，接著又傳來一聲巨響。他衝出房間後看到華德倒在血泊中，額頭雖中彈卻仍有意識，嚇得他立刻跑去跟飯店警衛求救。

醫護人員趕抵後，現場血跡斑斑，華德頭部大量出血，隨即被送往當地醫院急救。警方在現場查扣手槍、一顆彈殼、大麻、笑氣鋼瓶與吸食用氣球，並將艾米留斯帶回問訊，調查槍枝來源及案發過程。

華德目前未恢復意識，仍在加護病房搶救中。警方表示，將等他清醒後進一步釐清動機與案情。根據泰國現行法規，四氫大麻酚（THC）含量低於0.2%的大麻可供私人使用，但公共場合使用與非法持有武器仍屬違法，整起事件仍在調查中。

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