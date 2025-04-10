沒有同意就是性侵！ 挪威提案修改刑法納入性同意權

法國支持性暴力受害者示威參加者，舉著「沒說同意，就是拒絕」標語。（路透檔案照）

2025/04/10 22:20

〔編譯管淑平／綜合報導〕挪威政府10日提出刑法修正案，擴大當中有關性侵的定義，從現行法律著重須涉及暴力、威脅或者利用弱勢者，擴大納入為未經對方同意，即構成性侵。

挪威司法暨公共安全部長亞斯—韓森（Astri Aas-Hansen）10日發表聲明，表示向國會提出刑法中性侵條款修正案，以強化刑法對防治受到非自願性行為的保護，以及更縝密和適當的量刑，並且加強保護兒童免於受到性剝削。亞斯—韓森說，「同意，意味著當事人透過言語或者行為，表達出他們進行性行為的意願，換句話說就是，沒有同意，就是性侵（only a 'yes' is a yes）」。

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根據《法新社》報導和挪威政府新聞稿，這項提案把未獲得受害者同意，做為是否構成性侵的主要標準，所有性行為都須建立在當事方的自由意願之上；未經對方同意下犯下的性侵罪，最高可處6年有期徒刑，若對方透過言語和行動拒絕，卻仍加以性侵，最高可判處10年有期徒刑。

亞斯—韓森說，現行法律對於性侵罪，僅考量是否發生暴力、威脅，或者利用受害者無力反抗之弱點，「但是一個人無法或者未拒絕性侵犯，或許還有其他原因」。修法將把受害者出於恐懼而無法動彈，以及無法反擊，都納入考量。她說，「工黨政府希望在法律上和在傳達給社會的訊息中，都明確表示：每個人的性自主權都必須受到尊重」。

這名出身法官和律師的部長也表示，她親眼見證受害者生活品質、及心理、身體健康，受性侵的影響，「性侵（經歷）使人難以信任他人和自己」。

瑞典2018年起實施的性同意權法，明定只有性伴侶明確表示同意下的性行為才合法，否則即構成性侵。西班牙2022年也通過被稱為「只有同意才是同意」的法律，要求性行為必須獲得對方同意。希臘、丹麥也有類似立法，法國的這方面立法文本已經獲得採納，但還需要參議院通過。

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