多明尼加夜店屋頂坍塌 死亡人數激增至218人

多明尼加共和國首都聖多明哥「Jet Set」夜店屋頂，8日在一場演唱會中坍塌。圖為搜救人員於週四（4月10日）在現場瓦礫堆搜尋罹難者。（美聯社）

2025/04/10 20:43

〔編譯陳成良／綜合報導〕多明尼加共和國首都聖多明哥（Santo Domingo）一家擁擠的夜店屋頂於週二凌晨發生坍塌，官方週四證實死亡人數已攀升至218人。這是該加勒比海國家數十年來最嚴重的一場災難。

緊急行動中心（COE）主任門德斯（Juan Manuel Mendez）向媒體表示：「我們遺憾地宣布，初步數據顯示已有218人罹難。」自週二凌晨事發後，搜救人員便全力投入，試圖從「Jet Set」夜店的瓦礫堆中挖掘生還者。門德斯確認，截至目前已有189人被「活著救出」。

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據當地媒體先前報導，事發當時，夜店內約有500至1000人。這起悲劇的罹難者中，包括了正在舞台上表演時遭遇不幸的該國知名歌手培瑞茲（Rubby Perez），以及2名前美國職棒大聯盟（MLB）球員和一名當地政治人物。

空拍畫面顯示，這座位於首都的建築物屋頂出現一個巨大的破洞。門德斯表示，搜救人員目前「已在結束搜索工作」，並對這場「令多明尼加人民深感悲痛的悲劇」表示哀悼。當局已於週三晚間排除了尋獲更多生還者的可能性。

多明尼加政府表示，待搜救行動完全結束後，將立即對此次災難展開調查。

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