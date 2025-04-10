法國擬承認巴勒斯坦國 以色列怒批「獎勵恐怖主義」

馬克宏拋震撼彈，計劃在數月內承認巴勒斯坦國。（路透資料照）

2025/04/10 18:42

〔編譯陳成良／綜合報導〕法國總統馬克宏日前透露，法國計劃在未來數月內承認巴勒斯坦國，並可能在今年六月於紐約的聯合國會議上正式推動。此舉標誌法國中東政策重大轉變，同時引發以色列外長薩爾（Gideon Saar）強烈抨擊，指此舉等同「獎勵恐怖主義」。

《法新社》報導，剛結束埃及訪問的馬克宏在接受法國第五電視台專訪時明確表示：「我們必須朝著承認（巴勒斯坦國）的方向前進，並將在未來幾個月內這麼做。」他透露，法國計劃與沙烏地阿拉伯共同主持六月份紐約會議，「屆時我們可望與多方共同完成這一相互承認的行動。」

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馬克宏強調，此時承認巴勒斯坦是參與「集體動力」的重要一步，此舉也應促使「所有捍衛巴勒斯坦的人反過來承認以色列」。他指出，承認巴勒斯坦國將使法國「在對抗那些否認以色列生存權（如伊朗）的鬥爭中立場更清晰」，並有助於促進區域集體安全。

雖然法國長期支持「兩國方案」解決以巴衝突，但若正式承認巴勒斯坦國，將是重大政策轉向，極可能觸怒以色列。以色列外長薩爾隨即在社群平台X上譴責，稱任何國家此時單方面承認「虛構的巴勒斯坦國」，「將是對恐怖主義的獎勵，並助長哈瑪斯氣焰」，且「這類行動不會讓區域和平更近一步，反而將其推得更遠。」

巴勒斯坦外交部長沙辛（Varsen Aghabekian Shahin）則歡迎法國意向，認為此舉「符合維護巴勒斯坦人民權利和兩國方案，朝正確方向邁進」。

目前全球已有近150國承認巴勒斯坦國。去年，愛爾蘭、挪威、西班牙及斯洛維尼亞相繼承認巴勒斯坦，部分原因與譴責以色列在加薩的軍事行動有關。若法國跟進，將成為承認巴勒斯坦的最重要歐洲大國，也是聯合國安理會首個承認巴勒斯坦的常任理事國。

馬克宏在埃及與埃及總統塞西、約旦國王阿布杜拉二世會談時，重申反對在加薩及約旦河西岸進行任何人口遷移或領土兼併。針對美國總統川普建議將加薩變成「中東蔚藍海岸」的說法，馬克宏反駁道，加薩「不是房地產計畫」，在實現和平與建立政治框架前，「沒有人會投資一分錢」。

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