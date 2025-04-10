捐50美元給烏克蘭被判12年！美俄換囚女子獲釋返美

美俄換囚行動中的美國女子卡列琳娜。（歐新社）

2025/04/10 19:37

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕曾因向烏克蘭慈善團體捐款50美元而被控叛國、遭俄羅斯判刑12年的美籍女子卡列琳娜（Ksenia Karelina），在川普政府斡旋下，於今（10日）與一名遭美方起訴的俄籍男子彼得羅夫（Arthur Petrov）進行換囚，成功返美。這起交換案，被視為華府與莫斯科在僵局中釋出的微弱善意。

綜合外媒報導，33歲的卡列琳娜擁有美俄雙重國籍，2024年初前往俄國探望親人時遭拘捕，之後被控資助烏克蘭、犯下叛國罪。她的案子被視為俄國藉機扣押美國公民、作為談判籌碼的又一例，與先前曾被釋放的WNBA球星格林娜（Brittney Griner）、記者格什科維奇（Evan Gershkovich）等案件相似。

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根據俄羅斯聯邦安全局（FSB）聲明，卡列琳娜獲俄國總統特赦，並在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）完成交換。對等釋放的彼得羅夫則為擁有俄德雙重國籍人士，去年遭逮捕後被引渡至美國，因涉嫌非法輸出可用於製造軍武的美國微電子元件給俄國，面臨走私、電信詐欺與洗錢等多項罪名。

此外，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也在X平台發文指出，「卡列琳娜已經搭機返美」，並強調她遭俄方「無理拘留超過一年，川普總統成功讓她獲釋」，表示未來將持續爭取其他被扣押美國公民的合理自由。

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