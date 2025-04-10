無條件普發基本收入 德國實驗：還是願意繼續工作

德國工會成員參與罷工示威，舉著「我們值得」的標語，爭取加薪。（歐新社檔案照）

2025/04/10 18:02

〔編譯管淑平／綜合報導〕許多人大概都希望可以不用工作，就有基本收入。不過，根據德國一項為期3年的社會實驗，即使能夠無條件獲得足以維生的基本收入，也不會讓人因此不減少工作，但是可提高對生活的滿意度。

《法新社》8日報導，德國經濟研究所（DIW）9日公布的這項研究結果，是德國迄今規模最大的全民基本收入（Universal Basic Income，UBI）實驗，研究團隊從全德國招募107人進行為期3年的實驗，每月無條件給予1200歐元（約4萬3500台幣），無需工作或履行任何條件，並將這107人與其他1580名未獲無條件基本收入的對照組比較。

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實驗發現，獲得基本收入者退出勞動市場的可能性，並未因此增加，此外，他們回報的生活滿意度較高，覺得更能掌控自己的生活，而且在整個3年實驗期間，都可見這種對自己生活滿意度的提升。

根據這項研究，實驗中獲得無條件基本收入的人，平均每週花在社交活動的時間，比對照組多大約4小時，報告指出，這一點可能與他們手頭有額外的錢可花用有關，因為「社交活動通常伴隨支出，無論是上餐廳用餐、看電影要買電影票，或從事休閒活動等花費」。這些人平均會將約3分之1的月收入存起來，儲蓄比率是對照組的2倍。

實驗顯示，個人的政治信念，或者如承擔風險的意願等心理特質，並未因無條件獲得基本收入而改變。研究報告共同作者、維也納經濟大學心理學家菲德勒（Susann Fiedler）說，「研究參與者的行為改變，並非因為人格改變，而是因為他們的選擇變多了」。

全民基本收入的概念已被討論多年，但是人工智慧（AI）快速發展，令人擔心可能造成大規模失業下，這種概念近年愈加被視為政策選項。2017至2018年間，芬蘭也曾進行類似實驗，結果同樣顯示對生活幸福感有正面影響。

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