日本8旬阿公「開車撞進醫院」釀6傷 路人以為發生恐攻

日本80多歲老翁開車撞進醫院，造成6人受傷。（圖擷取自@LeoMacGivena 社群平台「X」）

2025/04/10 19:42

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕又是高齡駕駛！日本千葉縣今（10）日上午有個80多歲老翁開車衝撞船橋市一間醫院，玄關大門玻璃整個碎裂，造成6人受傷，所幸傷者均沒有生命危險。根據現場目擊者透露，事發當時醫院發出一陣巨響，讓眾人以為有不明物體爆炸，甚至擔心是發生恐怖攻擊。

綜合日媒報導，事發地點位於千葉縣船橋市高根台2區的「千葉德洲會醫院」，上午11點20分左右民眾報案，有輛轎車「撞進醫院」。千葉縣船橋東警察署說明，這輛車從醫院玄關正門衝進去後，撞破正門的玻璃，直到撞上電梯與柱子才停下，肇事老翁則向警方供稱，自己不小心把油門當成煞車踩，才導致事故發生。

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院方透露，這輛車從停車場出口闖進醫院大廳，造成院內等待繳費的5個民眾受傷，肇事老翁也受到輕傷，6名傷者均就地接受治療，所幸全員並未受到重傷，均意識清楚、能與人對話。

事發當時在現場附近的目擊者說，當時發出巨大聲響，還以為有不明物體爆炸，也擔憂如果有大批人群在場，恐怕後果不堪設想。目前警方正在詳細調查事發經過。

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