日本8旬阿公「開車撞進醫院」釀6傷 路人以為發生恐攻
日本80多歲老翁開車撞進醫院，造成6人受傷。（圖擷取自@LeoMacGivena 社群平台「X」）
吳裕堯／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕又是高齡駕駛！日本千葉縣今（10）日上午有個80多歲老翁開車衝撞船橋市一間醫院，玄關大門玻璃整個碎裂，造成6人受傷，所幸傷者均沒有生命危險。根據現場目擊者透露，事發當時醫院發出一陣巨響，讓眾人以為有不明物體爆炸，甚至擔心是發生恐怖攻擊。
綜合日媒報導，事發地點位於千葉縣船橋市高根台2區的「千葉德洲會醫院」，上午11點20分左右民眾報案，有輛轎車「撞進醫院」。千葉縣船橋東警察署說明，這輛車從醫院玄關正門衝進去後，撞破正門的玻璃，直到撞上電梯與柱子才停下，肇事老翁則向警方供稱，自己不小心把油門當成煞車踩，才導致事故發生。
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院方透露，這輛車從停車場出口闖進醫院大廳，造成院內等待繳費的5個民眾受傷，肇事老翁也受到輕傷，6名傷者均就地接受治療，所幸全員並未受到重傷，均意識清楚、能與人對話。
事發當時在現場附近的目擊者說，當時發出巨大聲響，還以為有不明物體爆炸，也擔憂如果有大批人群在場，恐怕後果不堪設想。目前警方正在詳細調查事發經過。
千葉徳洲会病院で玄関突破してきた車が‼️— 隊長の日常 （@tanaka_company_） April 10, 2025
ポーチ前の花壇？をぶっ壊して突入…
怪我人の有無はわからないが、恐ろしい運転
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派手にやったな…— しんふな （@shinfuna_255） April 10, 2025
千葉徳洲会病院にて pic.twitter.com/aGc5lcbaqL
【5人けが】千葉徳洲会病院に乗用車が突っ込む、運転手の80代男性は意識もうろうの状態https://t.co/WIpxHfruPn— ライブドアニュース （@livedoornews） April 10, 2025
「乗用車が病院の正面玄関から突っ込んできた」と病院の職員から110番通報があった。車を運転していた男性は意識がもうろうとしている状態で、現在、病院で治療を受けているという。